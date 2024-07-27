Путинцева не сможет выступить на Олимпийских играх в Париже из-за травмы

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева прилетела в Париж и приступила к активной подготовке к играм. Но, к сожалению, на разминке перед первой игрой против украинки Марты Костюк казахстанка почувствовала острую боль в колене. После краткого медицинского обследования было принято решение отказаться от матча, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Напомним, что ранее, после победного матча над первой ракеткой мира Игой Швёнтек на Уимблдоне, Юлия жаловалась на боль в колене. Несмотря на это, она целенаправленно готовилась к Олимпиаде и проходила все необходимые реабилитационные мероприятия.

Вице-президент федерации тенниса Казахстана Диас Доскараев прокомментировал ситуацию.

"Начало Олимпиады в Париже стало для нас настоящим испытанием. Позавчера Елена Рыбакина снялась с соревнований из-за болезни, а сегодня наша команда потеряла Юлию Путинцеву из-за травмы. Мы возлагали большие надежды на выступления обеих спортсменок и очень сожалеем о случившемся. И Елена, и Юлия также огорчены из-за невозможности сыграть на Олимпиаде. Мы бы хотели обратиться к болельщикам и попросить их поддержать всех наших игроков в такой сложный период. Несмотря на трудности, мы продолжим двигаться вперед и стремиться к новым победам под флагом нашей страны", — сказал Диас Доскараев.

Накануне казахстанская теннисистка Елена Рыбакина приняла решение отказаться от участия в Олимпийских играх. В Федерации тенниса Казахстана позже рассказали, что Елена страдает от острого бронхита.