Путинцева и Скатов покидают US Open поле первого круга

Два казахстанских теннисиста проиграли своим оппонентам в первом круге Открытого чемпионата США, передаёт BaigeNews.kz.

В первом круге Юлия Путинцева, занимающая 78-е место в рейтинге WTA, встречалась с 58-й ракеткой мира Мартиной Тревизан из Италии.

В первой партии казахстанка ни отдала сопернице ни гейма - 6:0.

Второй сет получился более упорным, по ходу которого Путинцева уступала 0:2 и 2:4, но сумела отыграться и сравнять счёт (4:4). В итоге дело дошло до тай-брейка, где Тревизан выиграла семь розыгрышей подряд и довела партию до победы - 7:6 (7:0).

Третий сет также остался за итальянкой. Она победила на тай-брейке, 7:6 (10:8)

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов, 129-я ракетка мира, также потерпел поражение на старте Открытого чемпионата США.

Казахстанец проиграл австралийцу Алексу Де Минауру. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:3, 1:6, 5:7.

Скатов сделал 2 эйса и допустил 3 двойных ошибок.