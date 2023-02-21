Путинцева и Рыбакина прошли во второй круг турнира в ОАЭ

Фото: пресс-службы ФТК

Десятая ракетка мира, казахстанка Елена Рыбакина, обыграла чемпионку US Open-2019, канадку Бьянку Андрееску, занимающую 36-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6:3, 6:4 на старте турнира WTA 1000 в Дубае, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Теннисистки провели на корте 1 час и 31 минуту. Теперь счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу Елены. Следующей соперницей Рыбакиной в ОАЭ станет чешка Мари Бузкова.



Юлия Путинцева на старте соревнования встречалась с Петрой Мартич из Хорватии. Матч завершился волевой победой казахстанки - 6:4, 0:6, 6:2.



Игра продолжалась 1 час и 47 минут. Юлия уверенно лидирует в очных встречах - 3:0.



Во втором круге Путинцева сыграет с ещё одной чешской теннисисткой Петрой Квитовой.

Денис Евсеев пробился в основную сетку проходящего в Монтеррее (Мексика) турнира из серии ATP Challenger Tour. В финале квалификации казахстанский теннисист в трёх сетах переиграл итальянца Стефано Наполитано – 4:6, 6:4, 6:3.

В первом круге основной сетки Денис Евсеев встретится с обладателем второго номера посева эквадорцем Эмилио Гомесом, занимающим 91-ю строчку в рейтинге ATP.