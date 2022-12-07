Путин высказался о второй волне мобилизации в России

Второй волны мобилизации не будет, заверил президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Трансляция мероприятия велась на официальной странице Кремля в Telegram.

Глава РФ отметил, что в тех условиях, когда из 300 тысяч мобилизованных лишь 150 тысяч находятся в зоне спецоперации, а остальные — в резерве, говорить о новых мобилизационных мероприятиях не приходится.

"Необходимости для государства и для министерства обороны в этом на сегодняшний день нет никакой", — объявил Путин.