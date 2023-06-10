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МЧС РК Сегодня, 21:29
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Сегодня, 21:29
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Фото: МЧС РК

Путин выразил соболезнования Токаеву в связи с масштабными лесными пожарами

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с крупными лесными пожарами в области Абай, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

"Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, примите слова искреннего сочувствия и поддержки в связи с бедствием, обрушившимся на восточные районы Казахстана – масштабными лесными пожарами. Уверен, что трагические последствия разгула стихии будут преодолены, и пострадавшие территории вернутся к нормальной, благополучной жизни", — говорится в сообщении президента России.

Напомним, число погибших в пожаре в области Абай достигло 14 человек.

О пожаре на территории "Семей орманы" в области Абай стало известно 8 июня. Тогда речь шла о площади возгорания 0,3 гектара. На сегодняшний день, огонь распространился более, чем на 60 тысяч гектаров. Работу пожарных осложняет аномальная жара и порывистый ветер.

В Семее был объявлен режим ЧС.  

Вчера стало известно, что Президент Казахстана отложил визит во Вьетнам из-за ситуации с пожаром в области Абай. 

Ранее в МЧС заявили, что обстановка в регионе стабилизируется, однако огонь пока не локализован.

Между тем, сегодня от должности Министра по ЧС освобождён Юрий Ильин  и назначен новый глава ведомства  — Сырым Шарипханов.

В тушении задействованы 11 вертолётов.

По данным управления здравоохранения региона, пациенты Центральной районной больницы из села Бородулиха  эвакуированы в посёлок Жезкент и многопрофильный стационар БСМП  Семея. Готовится  эвакуация  медицинской  техники. В районе населенных пунктов, где наблюдается сильное задымление, население полностью эвакуировалось.  На случай, если придётся спасать пострадавших, организованы бригады скорой помощи и подготовлены резервные койки в стационарах

Кроме того, ситуацию обсудили в Правительстве.  Премьер-министр Алихан Смаилов поручил дал подчинённым ряд поручений, в том числе проработать вопрос  социальной помощи семьям, пострадавшим от ЧС.

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Сегодня, 21:29
390
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