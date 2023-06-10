Путин выразил соболезнования Токаеву в связи с масштабными лесными пожарами

Фото: МЧС РК

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с крупными лесными пожарами в области Абай, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

"Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, примите слова искреннего сочувствия и поддержки в связи с бедствием, обрушившимся на восточные районы Казахстана – масштабными лесными пожарами. Уверен, что трагические последствия разгула стихии будут преодолены, и пострадавшие территории вернутся к нормальной, благополучной жизни", — говорится в сообщении президента России.

Напомним, число погибших в пожаре в области Абай достигло 14 человек.

О пожаре на территории "Семей орманы" в области Абай стало известно 8 июня. Тогда речь шла о площади возгорания 0,3 гектара. На сегодняшний день, огонь распространился более, чем на 60 тысяч гектаров. Работу пожарных осложняет аномальная жара и порывистый ветер.

В Семее был объявлен режим ЧС.

Вчера стало известно, что Президент Казахстана отложил визит во Вьетнам из-за ситуации с пожаром в области Абай.

Ранее в МЧС заявили, что обстановка в регионе стабилизируется, однако огонь пока не локализован.

Между тем, сегодня от должности Министра по ЧС освобождён Юрий Ильин и назначен новый глава ведомства — Сырым Шарипханов.

В тушении задействованы 11 вертолётов.

По данным управления здравоохранения региона, пациенты Центральной районной больницы из села Бородулиха эвакуированы в посёлок Жезкент и многопрофильный стационар БСМП Семея. Готовится эвакуация медицинской техники. В районе населенных пунктов, где наблюдается сильное задымление, население полностью эвакуировалось. На случай, если придётся спасать пострадавших, организованы бригады скорой помощи и подготовлены резервные койки в стационарах

Кроме того, ситуацию обсудили в Правительстве. Премьер-министр Алихан Смаилов поручил дал подчинённым ряд поручений, в том числе проработать вопрос социальной помощи семьям, пострадавшим от ЧС.