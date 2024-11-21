Путин сделал заявление по Украине

Россия провела испытание ракетной системы средней дальности на территории Украины, заявил президент страны Владимир Путин. По его словам, это было сделано в ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Он напомнил, что США и их союзники по НАТО ранее заявили о том, что дают разрешение на применение своих систем дальнобойного высокоточного оружия по территории России. По его словам, 19 ноября шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США и 21 ноября в ходе комбинированной ракетной атаки системами Storm Shadow производства Великобритании и HIMARS производства США были нанесены удары по военным объектам в Брянской и Курской областях РФ.

"Наши системы противовоздушной обороны отражали эти атаки. В результате цели, которые, очевидно, были поставлены перед собой противником, не достигнуты. Возникшее на складе боеприпасов в Брянской области возгорание от падения обломков ракет ATACMS ликвидировано, жертв и серьёзных разрушений нет. В Курской области нападение было совершено на один из командных пунктов нашей группировки "Север". В результате атаки и противовоздушного боя есть, к сожалению, пострадавшие, погибшие и раненые из числа личного состава подразделений внешней охраны объекта и обслуживающего персонала. Командный и оперативный состав пункта управления не пострадал и осуществляет в штатном режиме руководство действиями наших войск по уничтожению и выдворению частей противника из Курской области", – сообщил президент РФ в видеообращении.

Он подчеркнул, что применение противником подобного оружия не повлияет на ход боевых действий в зоне специальной военной операции в Украине и "все задачи, которые мы перед собой ставим, будут решены".

"В ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия 21 ноября текущего года российские Вооружённые Силы нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности – в данном случае с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Наши ракетчики назвали её "Орешник". Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута. На территории Украины в городе Днепропетровске поражён один из крупнейших и известных ещё со времён Советского Союза промышленных комплексов, который и сегодня производит ракетную технику, другое вооружение", – сказал Путин.

Он отметил, что испытания в боевых условиях ракетной системы "Орешник" проводятся в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России и вопрос о дальнейшем развёртывании ракет будет решаться в зависимости от действий США и их сателлитов. При этом мирным жителям будут заранее предлагать покинуть опасные зоны

По его словам, средств противодействия такому оружию на сегодняшний день не существует. Ракеты атакуют цели со скоростью 10 Махов – это 2,5-3 километра в секунду. Современные имеющиеся в мире системы противовоздушной обороны подобные ракеты не перехватывают, заявил президент РФ