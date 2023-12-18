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Путин сдал документы в ЦИК для участия в президентских выборах

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KREMLIN.RU Сегодня, 19:57
Сегодня, 19:57
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Фото: KREMLIN.RU

Владимир Путин сдал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА "Новости".

Об этом агентству сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В комплект документов, подаваемый в ЦИК, входят ходатайство о регистрации группы с указанием личных данных кандидата и всех участников, протокол собрания, список уполномоченных группы, заявление кандидата о его согласии баллотироваться и другие документы. 

Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Владимир Путин идет на выборы самовыдвиженцем. "Единая Россия" будет помогать в предвыборной кампании и сборе подписей вместе с "Народным фронтом". Однако съезд ЕР единогласно поддержал кандидатуру Путина.

Ранее стало известно, что действующий российский лидер  дал согласие участвовать в президентских выборах в 2024 году. В начале декабря он объявил, что будет выдвигать свою кандидатуру. До этого его четырежды избирали на высший государственный пост: в 2000, 2004, 2012 и 2018 годах.

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