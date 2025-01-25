Президент России Владимир Путин заявил о готовности переговоров касательно урегулирования ситуации по Украине, передаёт BaigeNews.kz.

"... Мы всегда говорили, хочу это подчеркнуть ещё раз, мы готовы к этим переговорам по украинской проблематике. Но здесь тоже есть вопросы, которые требуют особого внимания. Например, как известно, действующий глава режима в Киеве, когда ещё был достаточно легитимным главой государства, издал декрет о запрете ведения переговоров. Как же сейчас можно возобновлять переговоры, если они запрещены?" – сказал Путин в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным после посещения МГУ.

Комментируя заявления президента США Дональда Трампа по Украине, Путин отметил, что "Россия никогда не отказывалась от контактов с Администрацией США".

"Не наша вина в том, что прежняя Администрация от этих контактов отказалась. С нынешним президентом США у меня всегда были деловые, исключительно деловые, но в то же время прагматические отношения и доверительные, я бы сказал. Я не могу не согласиться с ним в том, что если бы он был президентом, если бы у него в 2020 году не украли победу, то, может быть, и не было бы того кризиса на Украине, который возник в 2022 году", – отметил глава РФ.

Ранее вступивший в должность президент США Дональд Трамп призвал Владимира Путина немедленно прекратить войну в Украине. Он заявил, что будет вынужден ввести новые пошлины и санкции в отношении российского экспорта, если конфликт в Украине не будет вскоре урегулирован.

Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с Владимиром Путиным через несколько дней после инаугурации.

А в своей инаугурационной речи Трамп заверил, что на посту президента США будет стремиться быть миротворцем, отправит астронавтов на Марс и объявит наркокартели зарубежными террористическими организациями