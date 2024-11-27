Путин: Рассматриваем Казахстан как нашего надёжного друга и ближайшего союзника

В Астане прошли переговоры президентов Казахстана и России в узком составе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Владимир Путин выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву за тёплый приём на казахской земле.

"Спасибо Вам большое. Мы и дружим, и поддерживаем отношения деловые, всё развивается самым динамичным образом. Мы в постоянном контакте. Очень рассчитываю увидеть Вас в конце года на неформальной предновогодней встрече в Петербурге в рамках СНГ. И, конечно, жду Вас на юбилейных торжествах по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Это наша общая Победа", – отметил Путин.

Он высоко оценил динамичное развитие двусторонних отношений и вкратце остановился на повестке своего государственного визита в Казахстан.

"Действительно, к сегодняшним переговорам подготовлен целый ряд документов. Это и Совместное заявление, и целый пакет по различным направлениям нашей деятельности. Россия остается одним из крупнейших торгово-экономических партнёров Казахстана. Торговый оборот растёт, за прошлый год он был почти 28,5 млрд долларов. Накопленные инвестиции в казахстанскую экономику достигли 13 млрд долларов. Конечно, мы очень дорожим развитием гуманитарных связей по линии гражданского общества, образования, науки и культуры. Достаточно сказать, что у нас обучается самое большое количество иностранных студентов именно из Казахстана. И межрегиональное сотрудничество развивается очень успешно. Сегодня как раз проходит в Уфе очередное мероприятие. Я хочу поблагодарить Вас за внимание, которое Вы уделяете развитию российско-казахстанских связей. Мы чувствуем внимание Президента Казахстана к этой важнейшей для нас работе. Рассматриваем Казахстан как нашего надёжного друга и ближайшего союзника", – сказал Президент России.

В ходе переговоров главы государств обсудили перспективы развития взаимодействия в таких сферах, как промышленная кооперация, энергетика, нефтегазовая промышленность, транзит энергоресурсов, машиностроение, транспорт и логистика, финансы, экология и водная политика, образование, наука и культурно-гуманитарные связи.

Напомним, Токаев заявил, что Казахстан был и остаётся надёжным партнёром России в это очень непростое время.