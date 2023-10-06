Путин рассказал детали расследования гибели Пригожина

Внешнего воздействия на разбившийся самолёт предпринимателя и основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина не было. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.

Путин утверждает, что по данным следствия, в телах погибших были обнаружены фрагменты ручных гранат.

Он подчеркнул, что в рамках расследования не проводилась экспертиза на наличие алкоголя и наркотиков в телах погибших при крушении самолёта, хотя её стоило бы провести.

Путин подчеркнул, что руководитель Следственного комитета России (СК) Александр Бастрыкин буквально на днях докладывал ему об авиакатастрофе. До этого СК установил личности всех погибших при крушении самолёта Евгения Пригожина.

23 августа принадлежащий Пригожину бизнес-джет, который совершал рейс Москва — Санкт-Петербург, упал в Тверской области. "Росавиация" опубликовала имена людей, находившихся на борту судна, среди которых были сам Пригожин, командиры ЧВК, включая Дмитрия Уткина, а также три члена экипажа, в том числе бортпроводница - 39-летняя уроженка Казахстана Кристина Распопова.