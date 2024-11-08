Путин публично поздравил Трампа с победой на выборах
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Президент России Владимир Путин публично поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США, передаёт BaigeNews.kz.
"Я пользуюсь случаем, хочу поздравить его с избранием на пост президента США. Как я уже говорил, мы будем работать с любым главой государства, которому окажет доверие американский народ. Так будет действительно и на практике", – сказал Путин, выступая на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай".
Он также прокомментировал заявления Трампа в ходе избирательной кампании касательно ситуации в Украине.
"То, что говорилось по стремлению восстановить отношения с Россией, способствовать завершению украинского кризиса, на мой взгляд, это заслуживает внимания как минимум", – заявил Путин.
Дональд Трамп на предвыборных дебатах заявлял, что Вашингтон заинтересован в достижении соглашения и завершении конфликта на Украине. По его словам, он может организовать переговоры президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, так как очень хорошо знает их обоих.
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