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  • Путин призвал президентов СНГ сотрудничать с талибами в Афганистане
eadaily.com Вчера, 17:50
664
Фото: eadaily.com

Путин призвал президентов СНГ сотрудничать с талибами в Афганистане

На саммите "Центральная Азия – Россия" президент Российской Федерации Владимир Путин призвал президентов стран СНГ сотрудничать с талибами в Афганистане, сообщает BaigeNews.kz.

Он отметил, что недопущение новой гражданской войны в Афганистане - в интересах всей Центральной Азии.

"В условиях экономического упадка талибское правительство вынуждено попустительствовать и некоторым традиционным уже для Афганистана видам добычи денег. Включая наркобизнес. Это всем известно: под давлением иностранных спецслужб талибы закрывают глаза уже на возведение опорных баз террористов на севере. Конечно же, нам нужно работать с действующими властями Афганистана. Но это тоже предмет нашего тщательного анализа и координации нашей работы на этом направлении", — сказал Владимир Путин.

Напомним, ранее президент Казахстана призвал лидеров стран решать вопросы границ мирным путём и избегать провокационных высказываний, которые вредят сотрудничеству стран Центральной Азии.

Исходя интересов государств и народов, он обратил внимание на необходимость выработки действенных инструментов для предупреждения новых угроз и своевременного реагирования на них.

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#саммит #Азия
Вчера, 17:50
664
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