Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, Путин и Алиев обсудили вопросы, касающиеся крушения пассажирского самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" вблизи города Актау.

"Путин принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошёл в воздушном пространстве России, и еще раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. В разговоре было отмечено, что следовавшее четко по расписанию азербайджанское пассажирское воздушное судно неоднократно пыталось зайти на посадку в аэропорт города Грозный. В это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотные летательные аппараты, и российские средства ПВО отражали эти нападения. Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по ст. 263 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Ведутся первичные следственные действия, допрашиваются гражданские и военные специалисты", — говорится в сообщении.

В настоящее время два сотрудника Генеральной прокуратуры Азербайджана находятся в Грозном, где работают совместно с представителями Генеральной прокуратуры и Следственного комитета Российской Федерации.

Отмечается, что профильные службы России, Азербайджана и Казахстана плотно взаимодействуют и на месте катастрофы в районе города Актау.

Напомним, Самолёт азербайджанской авиакомпании потерпел крушение 25 декабря под Актау. Воздушное судно выполняло рейс из Баку в Грозный. На борту было 67 человек, включая экипаж. Выжить удалось 29 из них. 38 человек погибли, в том числе шесть казахстанцев.

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По факту крушения самолета проводится расследование. Правительственная комиссия начала работу на месте крушения самолёта в Актау. В городе отменили зажжение огней на новогодней ёлке.

На месте трагедии найден чёрный ящик. Спасатели поделились видео с места трагедии. В Сети также появились кадры из салона падающего самолёта. 28 декабря в Актау прибыли уполномоченные Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA).

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