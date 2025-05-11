Россия предлагает Украине возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле, без предварительных условий, об этом заявил Владимир Путин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РБК.

Президент РФ в ночь на 11 мая выступил с заявлением перед журналистами по итогам международных встреч с гостями 80-летия Победы.

"Начать предлагаем без промедления уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле, там, где они проводились ранее и там, где они были прерваны", — сказал Путин.

По его словам, 12 мая у него запланирован разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого он попросит о возможности проведения переговоров. Путин не исключил, что удастся договориться о новом, "реальном перемирии".

Президент подчеркнул, что Москва готова к переговорам без каких-либо предварительных условий. "Мы настроены на серьезные переговоры с Украиной", — заверил Путин. Их смыслом глава государства назвал "устранение первопричин конфликта" и "выход на установление долгосрочного, прочного мира на историческую перспективу"