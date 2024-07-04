Путин поздравил Александра Лукашенко со вступлением Беларуси в ШОС

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко со вступлением Республики Беларусь в ШОС, передаёт корреспондент BaigeNews.kz со ссылкой на Sputnik Казахстан.

"Я хочу поприветствовать всех вас и, конечно, президента Беларуси Александра Лукашенко в связи с завершением процедуры приема Республики Беларусь в полноправные члены Шанхайской организации сотрудничества", - сказал Владимир Путин.

Он отметил, что Россия придает большое значение партнерскому взаимодействию в рамках ШОС.

"Мы с удовлетворением констатируем, что это взаимодействие продолжает поступательно развиваться на принципах равноправия, учета интересов друг друга, уважения культурно-цивилизационного многообразия, поиска коллегиальных решений насущных вопросов в сфере безопасности", - добавил президент Российской Федерации.

В саммите ШОС принимают участие главы государств и правительств Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана, а также генеральный секретарь ШОС и Исполнительный директор Региональной антитеррористической структуры ШОС.

Кроме того, в саммите принимают участие генеральный секретарь ООН и руководители таких международных организаций, как СНГ, ОЭС, СВМДА, ОДКБ, ЕЭК и ИОПБ.

Напомним, Республика Беларусь вступила в Шанхайскую организацию сотрудничества.