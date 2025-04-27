Президент РФ Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность России к переговорам с Украиной без предварительных условий. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

"В ходе вчерашнего общения с посланником Трампа Уиткоффом Владимир Путин повторил, что российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной без всяких предварительных условий", – сказал Песков.

Он напомнил, что ранее президент России уже неоднократно говорил об этом.

Сообщалось, что на похоронах Папы Римского в Риме президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели краткую встречу. Переговоры длились около 15 минут. По словам директора по коммуникациям Белого дома Стивена Чунга, детали обсуждения будут раскрыты позднее.