Путин подписал закон о запрете "пропаганды" ЛГБТ в России

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, полностью запрещающий распространение материалов, которые власти РФ считают "пропагандирующими нетрадиционные сексуальные отношения", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW. Запрет касается также распространения материалов, пропагандирующих "педофилию, смену пола". Информация о подписании документа размещена в понедельник, 5 декабря, в карточке этого закона в базе данных Госдумы.

Поправки внесены в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", а также в четвёртую часть статьи 5.1 закона "О господдержке кинематографии РФ".

Теперь фильмы, в которых власти России увидят подобную "пропаганду", не смогут получить прокатное удостоверение. Отдельно запрещено распространение такой информации среди несовершеннолетних, а также утверждены штрафы.

За нарушение запрета "пропаганды" предусматривается штраф от 50 до 400 тысяч рублей для граждан, от 100 до 800 тысяч - для должностных лиц, от 800 тысяч до пяти миллионов или приостановление деятельности до 90 суток - для юрлиц.

За нарушение запрета "пропаганды педофилии" штраф должен составить от 200 до 800 тысяч рублей для граждан, от 400 тысяч до двух миллионов - для должностных лиц, от одного до 10 миллионов рублей или приостановление деятельности до 90 суток для юрлиц.

Депутаты отклонили предложение ввести уголовную ответственность за повторные нарушения запретов.