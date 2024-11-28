Путин по итогам саммита ОДКБ: Нужно делать всё для укрепления наших связей с Казахстаном

Отвечая на вопросы журналистов Путин отметил, что Казахстан не просто союзник России, а надёжный партнёр.

"Очень важно то, что Казахстан развивается успешно под руководством Президента Токаева, демонстрирует стабильный рост, очень устойчивый, надёжный. Социально-политическая обстановка в стране стабильная, что очень важно для планирования работы в сфере экономики, для инвестиций. У нас миллиарды инвестиций в экономику Казахстана. Под 30 миллиардов товарооборот, он растёт постоянно. Традиционно сложились направления нашего сотрудничества. Это и космос, и энергетика, высокие технологии. Сейчас по энергопроектам возможно расширение сотрудничества в сфере атомной энергетики, поскольку мы уже вместе работаем. Казахстан – крупнейший производитель Урана в мире, и мы присутствуем в месторождениях урановых в Казахстане. В сфере промышленности у нас хорошие перспективы, особенно в области кооперации", - сказал президент России.

Он отметил, что одной из сложностей была и отчасти остаётся проблема расчётов. Но страны свыше 80 процентов всех расчётов перевели уже в национальные валюты. И это облегчает работу в финансовой сфере.

"Кроме всего прочего, у нас же и гуманитарные связи, на общечеловеческом уровне очень хорошие контакты. Казахстан – это практически русскоговорящая страна, вы сами, наверное, почувствовали. И, к сожалению, всегда много людей со своим мнением по поводу того, что и как нужно делать, и со своей критикой происходящих процессов, и в российском обществе, и в казахстанском. И не всегда эта позиция, эта критика соответствует интересам государств, в том числе Российского государства. Не всегда это идёт на пользу. На мой взгляд, нужно делать всё для того, чтобы укреплять наши связи. Но ни в коем случае не предпринимать шагов, которые бы разрушали наши отношения", - отметил Путин.

По его словам, очень большие проекты могут возникнуть в сфере транспортировки энергоресурсов в третьи страны через территорию Казахстана.