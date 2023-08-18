Путин осенью планирует официальный визит в Казахстан

Посол Казахстана в России Даурен Абаев встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на дипломатическое представительство РК.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы казахстанско-российского сотрудничества, взаимодействие в рамках интеграционных структур, а также актуальные вопросы региональной и международной проблематики.

"Как отметил Даурен Абаев, стратегический характер сотрудничества очень хорошо характеризует диалог между лидерами двух стран – доверительный, честный и очень активный. В этом контексте важное значение придаётся запланированному на осень официальному визиту президента РФ Владимира Путина в Казахстан для участия в форуме межрегионального сотрудничества РК и РФ", — указывается в пресс-релизе.

Также стороны обсудили график ближайших мероприятий по линии МИДа. В заключение Сергей Лавров пожелал Даурену Абаеву успехов в дипломатической миссии в России.



