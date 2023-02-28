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kremlin.ru Сегодня, 00:37
208
Сегодня, 00:37
208
Фото: kremlin.ru

Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы

Президент России Владимир Путин наградил голливудского актёра Стивена Сигала орденом Дружбы, передаёт BaigeNews.kz.

Соответстсующий указ опубликован на портале правовой информации.

Награда актёру присуждена с формулировкой "за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества".

Стивен Сигал стал гражданином России в ноябре 2016 года, паспорт ему вручил лично Владимир Путин. 

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#награда #Россия #Владимир Путин
BaigeNews.kz
Сегодня, 00:37
208
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