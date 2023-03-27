Путин наградил медалью группу казахстанцев

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин наградил медалью Пушкина группу казахстанцев, передаёт BaigeNews.kz.

Это следует из указа о награждении госнаградами, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РФ. В нём указывается, что за плодотворную деятельность по сближению и обогащению культур наций и народностей награждены:

- директор государственного театра оперы и балета "Астана Опера" Галым Ахмедьяров;

- директор Шымкентского городского русского драматического театра Игорь Вербицкий;

- председатель общественно-культурного центра "Славяне" Галина Щербакова

- артистка театра для детей и юношества Казахстана имени Н. Сац Валерия Крымская;

- ректор Евразийского национального университета имени Л. Гумилёва Ерлан Сыдыков.