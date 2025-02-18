Президент России Владимир Путин готов к переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским, передаёт BaigeNews.kz.

"Путин сам неоднократно говорил, что при необходимости он будет готов вести переговоры и с Зеленским. Вместе с тем юридическая фиксация договорённостей требует серьёзного обсуждения, учитывая возможность оспаривания легитимности самого Зеленского", — цитирует Пескова РИА Новости.

Он также отметил, что Россия ориентирована на мирное разрешение конфликта в Украине, в отличие от Европы и прошлой администрации США.

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Ранее мы писали о том, что переговоры России и США начались в Эр-Рияде.