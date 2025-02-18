Путин готов к переговорам с Зеленским – Кремль
Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
Сегодня, 15:04
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Сегодня, 15:04Сегодня, 15:04
163Фото: © РИА Новости / Алексей Дружинин
Президент России Владимир Путин готов к переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским, передаёт BaigeNews.kz.
"Путин сам неоднократно говорил, что при необходимости он будет готов вести переговоры и с Зеленским. Вместе с тем юридическая фиксация договорённостей требует серьёзного обсуждения, учитывая возможность оспаривания легитимности самого Зеленского", — цитирует Пескова РИА Новости.
Он также отметил, что Россия ориентирована на мирное разрешение конфликта в Украине, в отличие от Европы и прошлой администрации США.
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Ранее мы писали о том, что переговоры России и США начались в Эр-Рияде.
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