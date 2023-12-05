Путин анонсировал встречу с Токаевым на саммите ЕАЭС и СНГ

Президент России Владимир Путин в конце декабря планирует встретиться с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым на саммите ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА.

По словам президента России Владимира Путина, его недавний визит в Астану придал важный импульс дальнейшему развитию всех направлений двусторонних связей.

"Вновь увидимся с президентом (Казахстана – прим.ред.) Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым в конце месяца в Петербурге на традиционных встречах лидеров ЕврАзЭС и СНГ", - сказал Путин.

Он также отметил, что взаимодействие России с Казахстаном выстраивается в конструктивном ключе в рамках ЕАЭС, СНГ и на других международных площадках. Россия будет всячески способствовать выполнению Казахстаном функций председателя в следующем году в организации договора о гарантированной безопасности и в ШОС.