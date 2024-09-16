Путешествие сквозь время: Как Игры кочевников стали культурным феноменом XXI века

С 9 по 13 сентября в Астане прошли V Всемирные игры кочевников – уникальное спортивное и культурное событие, которое собрало участников со всего мира и предоставило платформу для демонстрации традиционных кочевых видов спорта. Эти Игры стали не просто спортивным мероприятием, но и платформой для сохранения наследия кочевых народов и укрепления взаимосвязей между странами региона. О феномене игр и их значении для Казахстана и Центральной Азии читайте в материале BaigeNews.kz.

Атмосфера и организация событий

Спортивная программа игр в Астане длилась 6 дней. Соревнования проходили по 21 виду спорта на шести объектах: ипподром "Казанат", лукодром "Аргымак", этноаул, дворец единоборств им. Ж. Ушкемпирова, ледовый дворец Алау. Эти объекты стали центрами притяжения как для участников, так и для зрителей. Искренний восторг и восторженные эмоции зрителей создали особую атмосферу единства и дружбы. Организация Игр была на высшем уровне: от строгого обеспечения безопасности до комфортных условий для участников и посетителей. Было уделено внимание каждой детали – от оформления территории до поддержки нужд спортсменов, что позволило сохранить высокие стандарты международных соревнований.

К сожалению, не все казахстанцы смогли присутствовать на соревнованиях, но они с большим удовольствием наблюдали по телевизору за ходом горячих схваток. Помимо самих соревнований, большое впечатление оказал этноауыл “Көшпенділер Әлемі”, где каждый смог погрузиться в богатый мир казахского народа и познакомиться с самобытной культурой кочевых народов.

Политолог Аман Мамбеталиев также побывал на церемонии открытия Игр и в финале соревнования по кокпару. Он рассказывает, что был приятно удивлён организацией мероприятий.

"Организация Игр неплохая. Очень многое сделано в плане безопасности. Церемония открытия прекрасно прошла, зрелищно. Мое субъективное мнение – она прошла даже лучше, чем церемония открытия Олимпийских игр в Париже", - отметил политолог.

Что касается самих состязаний, то, по словам Мамбеталиева, была критика судейства игры по кокпар между Казахстаном и Кыргызстаном. Однако такого рода вещи тоже нужны, отмечает он.

"Это тоже хорошо. Не нужно об этом замалчивать. Это нормальные вещи", - сказал Аман Мамбеталиев.

Значение Игр для Центральной Азии

Для государств Центральной Азии Всемирные игры кочевников представляют собой символ единства.

Аман Мамбеталиев уверен, что Игры кочевников рано или поздно должны были появиться. Предпосылкой этому стали происходящие на пространстве Центральной Азии всевозможные интеграционные процессы. Однако интеграция именно в таком ключе – спортивно-состязательном духе с возрождением древних традиций Игры кочевников зародилась только в начале или середине 2000-х в Кыргызстане. Тогда Игры впервые посетили главы государств ЦА.

При этом интеграция в таком понимании очень сильно расширяет границы, считает политолог.

"Мы видим, многие игры очень похожи. Там могут быть небольшие различия в названиях, правилах. Все это так или иначе говорит об очень схожей, единой, идентичной культуре. Потому что каждая игра несет в себе определенный культурный код. Они вырабатывают те навыки в первую очередь у играющих детей, которые необходимы именно для кочевой культуры. Это - меткость, ловкость, возможность играть в команде, умение принимать решение, стратегию. Игры кочевников так или иначе нужны для развития этих навыков. Все игры, которые проходили, необходимы для подготовки воинов, быстро и спокойно реагирующих на всевозможные кризисы. Самое главное – все эти игры схожи. У нас общая культура, общее понимание культуры, общее осознание этой культуры", - отметил Аман Мамбеталиев.

Он добавил, что раньше интеграция на пространстве Центральной Азии происходила только за счет чисто государственных мероприятий, форумов, конференций, встреч глав государств. Сейчас она перешла на общекультурные, народные инициативы. Происходит объединение стран Центральной Азии в фильмах, музыке, клипах. А на этих играх – и в спорте.

Значение для Казахстана

Казахстан, принявший на себя ответственность за организацию Всемирных игр кочевников, сделал шаг вперед в укреплении своего международного имиджа. Проведение Игр – это не только возможность продемонстрировать свои достижения, но и вклад в сохранение кочевой культуры. Казахстану была дана возможностью стать центром культурного обмена и привлечь внимание к своим традициям и истории. Кроме того, проведение таких крупных событий помогает развивать внутренний туризм, что является значительным позитивным фактором для экономики страны.

"Первые Игры прошли в Кыргызстане, вторые тоже. Но постепенно у них возникли финансовые проблемы в плане поиска инвесторов. Чтобы поддержать международный уровень Игр, они хотели наподобие Олимпийских игр их проводить, им не хватало ни финансовых, ни авторитетных возможностей, чтобы приглашать очень много государств. Поэтому было принято решение передать проведение Игр Турции. Турция, к сожалению, тоже до такого уровня, как хотелось провести, не смогла дотянуть. Я там присутствовал, на самом деле не все так хорошо было, много критики было", - вспоминает политолог.

По словам политолога, то что Казахстану предоставили возможность проведения Всемирных игр кочевников, говорит о большом доверии со стороны всех стран Центральной Азии.

"Я думаю, что очень неплохо мы эту возможность реализовали. Пригласили 89 государств. Это очень хороший показатель. Присутствовало очень много государств не только кочевников Центральной Азии, но и кочевников со всего мира. Это – Южно-Американские, Африканские, Канадские. Очень много всевозможных культур, которые так или иначе пересекаются с осуждением либо пониманием кочевой культуры. Сейчас в Казахстане, я думаю, мы подняли планку проведения Игр", - сказал Аман Мамбеталиев.

Для самого Казахстана это мероприятие также принесло очень много привилегий, добавляет политолог. Во-первых, это привлечение огромного числа иностранных туристов в страну, которые ближе узнали Казахстан, которые будут о нем говорить у себя на родине, будут говорить, как в Казахстане хорошо и безопасно. Нашу страну начнут узнавать за рубежом и больше посещать. Про Казахстан написали очень много иностранных СМИ. Во-вторых, это имидж государства как безусловного лидера в регионе, страны, которая и в финансовом, и в других смыслах способна проводить такого рода мероприятия.

Политолог Андрей Чеботарев отмечает, что прошедшие соревнования имеют для Казахстана большое социокультурное и политическое значение. Еще 8 сентября во время торжественного открытия игр президент страны Касым-Жомарт Токаев, в частности, отметил: "Кочевники - смелые по своей природе. Великое кочевье никогда не прекратится". Берущий свое начало из глубины веков кочевой уклад жизни казахского народа повлиял на формирование у него большого перечня качеств, которые остаются важными и в современную эпоху.

"Прежде всего, это отмеченная выше смелость в сочетании с внутренней стойкостью и решительностью, которые способствовали предкам современных казахов выживать в сложных условиях кочевого образа жизни. Как показывает история, кочевники периодически сталкивались с многочисленными вызовами, начиная с суровых климатических условий и заканчивая вооруженными конфликтами с соседями. Во второй половине 15 века именно эти качества повлияли на откочевку большой группы людей во главе с султанами Жанибеком и Кереем из Государства кочевых узбеков на территорию Могулистана и, как следствие, создание Казахского ханства. Впоследствии же рассматриваемые качества помогли казахскому народу пройти многочисленные испытания и восстановить свою государственность", - рассказал политолог.

По мнению экспертов, в культуре и менталитете кочевников также сформировались и проявляются открытость, гостеприимство, коммуникабельность и восприимчивость к культурным ценностям других народов. Во многом этому способствовали география кочевания и прохождение через соответствующую территорию Великого Шелкового пути. Благодаря всему этому, Казахстан практически в течение всей своей истории развивался как уникальное общественно-территориальное образование, постоянно испытывая воздействие различных культур и синтезируя в себе ценности разных народов и цивилизаций. Одним из ключевых результатов этого процесса является текущий полиэтнический и поликонфессиональный состав населения страны.

"Наконец, кочевым народам присуще стремление к свободе и независимости. Для суверенного Казахстана это означает самостоятельный выбор пути своего развития, государственного устройства, определение и продвижение своих национальных интересов и занятие достойного места в современной системе международных отношений в качестве полноправного и активного участника", - отмечает Чеботарев.

В условиях глобальных изменений и сложной геополитической обстановки отмеченные выше качества кочевников в совокупности помогают современному казахстанскому обществу и государству справляться с различными текущими задачами и строить будущее.

Феномен Всемирных игр кочевников

Одной из ключевых особенностей Всемирных игр кочевников является сосредоточение внимания не только на спортивных соревнованиях, но и на сохранении и популяризации кочевой культуры, уникальных традиционных видах спорта, такие как стрельба из лука, борьба, скачки и другие. Эта специфика позволила объединить в одном событии спорт и культурные традиции кочевников, создавая атмосферу соперничества и взаимопонимания.

Политолог Асхат Асылбеков подчеркивает, что Всемирные игры кочевников – это абсолютно новый формат спортивных состязаний, а их популярность растёт, что доказали V Игры в Казахстане. Участие в играх даже не кочевых народов, вроде американских ковбоев, показательный пример.

"Кочевые цивилизации, давшие миру колесо и лошадь, должны быть по достоинству оценены. Доминировавший в историографии европоцентризм постепенно уступает место объективному отражению истории всей человеческой цивилизации, где задолго до появления европейских народов и государств доминировали Индия, Китай и тюркские племена. И потому проведение Игр кочевников - это не просто дань уважения им, но и возвращение к истинному пониманию истории", - говорит Асылбеков.

Вклад Казахстана в пропаганду кочевой культуры

Асхат Асылбеков отмечает, что Казахстан является уникальным государством, сохранившим устои кочевников, несмотря на урбанизацию и оседлость в XX веке. Национальные обычаи и традиции, мировоззрение тенгрианства, почитание аруахов, гостеприимство, склонность к устному творчеству, животноводству, приоритет в спортивных дисциплинах единоборств – всё это отличает нашу страну. Являясь прародиной всех тюрков, давшей миру мощные государства и великих учёных, Казахстан возвращается к своему истинному предназначению – быть источником мира, знаний и гостеприимства.

"Изучение жизни кочевников, новые археологические находки, включая захоронения золотых людей, дают возможность по-новому взглянуть и оценить роль кочевых народов для всего мирового сообщества. Современный мир, находящийся под влиянием западной цивилизации, уже переоценивает свои подходы к истории. И проведение Всемирных игр кочевников является одним из эффективных инструментов в этой битве мнений", - сказал политолог.

Эксперты отмечают, что организация Всемирных игр кочевников предоставляет Казахстану уникальную возможность сохранить и популяризировать кочевую культуру как на внутреннем, так и на международном уровнях. Эта инициатива позволяет обучать молодежь традиционным видам спорта, развивать чувство национальной идентичности. Более того, сотрудничество с другими государствами, участниками Игр, расширяет горизонты культурного обмена и способствует восстановлению исторических традиций.