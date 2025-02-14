Путешественница показала жуткие находки в пещерах Мангистау
Исследовательница сняла загадочные пещеры Казахстана.
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Путешественница и блогер Александра Теметра побывала в загадочных пещерах Мангистауской области и запечатлела на видео пугающие находки, передает BaigeNews.kz.
В своем новом выпуске девушка рассказала, что давно мечтала попасть в пещеру Қараған босаға (Караган Босага) после посещения пещер Балаюук и Утебай. Чтобы сделать видео еще более интересным она решила дополнительно исследовать пещеры, расположенные неподалеку от Актау.
"Сначала мы погуляем по берегу Каспия в 8 км от села Курык и найдем группу пещер, которые кем-то зовутся Ералиевскими. Затем отправимся за 120 км к заброшкам Аралды, а в конце выпуска спустимся к подземному озеру пещеры Қараған босаға. Погрузитесь в это приключение по Мангистау вместе с нами", — рассказала Александра.
На видео можно увидеть мрачные гроты, подземные озера и останки мертвых животных.
"Тут немного зловеще", — комментирует девушка за кадром.
Ролик уже собрал почти 18 тысяч просмотров и вызвал живой отклик среди пользователей. Многие восхитились смелостью Александры и отметили, что без таких видео никогда бы не узнали о подобных местах.
- "Вы смелые люди, я бы никогда не рискнула полезть в такие пещеры";
- "Когда вы освещали фонариком стены внутри пещеры, они выглядели как поверхность Юпитера или Сатурна";
- "Больше 30 лет живу в Мангистау и впервые увидел эти пещеры, спасибо!".
Видео вызвало интерес не только у жителей Казахстана, но и у любителей экстремального туризма, а пользователи просят блогера снимать еще больше подобных материалов.
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