Путешественница и блогер Александра Теметра побывала в загадочных пещерах Мангистауской области и запечатлела на видео пугающие находки, передает BaigeNews.kz.

В своем новом выпуске девушка рассказала, что давно мечтала попасть в пещеру Қараған босаға (Караган Босага) после посещения пещер Балаюук и Утебай. Чтобы сделать видео еще более интересным она решила дополнительно исследовать пещеры, расположенные неподалеку от Актау.

"Сначала мы погуляем по берегу Каспия в 8 км от села Курык и найдем группу пещер, которые кем-то зовутся Ералиевскими. Затем отправимся за 120 км к заброшкам Аралды, а в конце выпуска спустимся к подземному озеру пещеры Қараған босаға. Погрузитесь в это приключение по Мангистау вместе с нами", — рассказала Александра.

На видео можно увидеть мрачные гроты, подземные озера и останки мертвых животных.

"Тут немного зловеще", — комментирует девушка за кадром.

Ролик уже собрал почти 18 тысяч просмотров и вызвал живой отклик среди пользователей. Многие восхитились смелостью Александры и отметили, что без таких видео никогда бы не узнали о подобных местах.

"Вы смелые люди, я бы никогда не рискнула полезть в такие пещеры";

"Когда вы освещали фонариком стены внутри пещеры, они выглядели как поверхность Юпитера или Сатурна";

"Больше 30 лет живу в Мангистау и впервые увидел эти пещеры, спасибо!".

Видео вызвало интерес не только у жителей Казахстана, но и у любителей экстремального туризма, а пользователи просят блогера снимать еще больше подобных материалов.