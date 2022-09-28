Путешественники из Франции узнали казахский язык и в шоке от казахстанских дорог

Фото: Эмили и Дэви Санчис

Эмили и Дэви Санчис продолжают свое путешествие на велосипедах по всему миру. Прибыв в Алматы, пара путешественников рассказала корреспонденту BaigeNews.kz об экстремальных ситуациях во время поездок по миру, неожиданных познаниях в казахском языке и встречах с казахстанцами, страдающими синдромом Дауна.

С момента старта своего велопутешествия по миру под названием Bike up & Down за 15 месяцев (с 13 июня 2021 года по настоящее время) они посетили 15 стран, преодолели около 17 тысяч километров на велосипедах со средней скоростью 70 км/час. Им приходилось ехать при температурах (по Цельсию) от минус 17 в Турции до плюс 43 градусов в Ферганской долине в Узбекистане, и все ради одной благой цели – встретиться с детьми с синдромом Дауна, поддержать их и развитие инклюзии в разных частях земного шара.

Супружеская пара из Франции Дэви и Эмили Санчис прошли немало экстремальных ситуаций. Они были в ветреных пустынях Мангистау и крутых горах Альп, ощутили на себе морозную турецкую зиму и едва не стали жертвами бродячих собак в Румынии.

27 сентября отважные путешественники покинули Алматы и направились в Южную Корею самолетом для продолжения своего велотура по миру на велосипедах. Изначально в их планах было посещение Китая после Казахстана, но из-за мер противодействия COVID-19 в соседней стране французским велопутешественникам пришлось подкорректировать свои планы. После Южной Кореи Дэви и Эмили планируют направиться в азиатские страны и Австралию, а завершить путешествие в Новой Каледонии.

В Казахстане Дэйви и Эмили уже побывали однажды – весной этого года они заезжали в Актау, после чего проехали по трассе до Бейнеу, проложенной через пустыню.

"Это был один из самых сложных участков нашего путешествия в принципе. Было очень жарко, несмотря на то, что это был конец мая, а также дул сильнейший ветер. По дороге не было чайханы, кафе, где можно было бы переждать ветер и перекусить. Мы тогда еще подумали, что Казахстан – это страна ветров", - призналась Эмили Санчис.

За время своего путешествия французы не так часто встречались с дикими животными. Однажды в Испании они встретились с лисой, в Азербайджане они нашли после ночевки в своей палатке четырёх змей. Проблемы с бродячими собаками путешественники имели в Румынии и Молдове, где эти животные очень агрессивные и постоянно хотели укусить велопутешественников. В Центральной Азии они видели горных козлов, верблюдов, лошадей и овец, которые не представляли опасности. С медведями, как признались Дэви и Эмили, пересекаться им не приходилось.

Второй визит в нашу страну велопутешественников состоялся с 20 по 27 сентября – они проехали в Алматы из Бишкека и провели в южной столице насыщенные дни. На трассах что в Мангситауской, что в Жамбылской и Алматинской областях им понравилось качество дорог и отношение водителей к велосипедистам.

"Водители в Казахстане были не такими лихими, как в Кыргызстане или Грузии. Качество дорог было хорошим, трасса из Бишкека в Алматы – это новая широкая дорога, в отличном состоянии, также, как и в Актау. Мы спим в палатке в хороших спальных мешках, которые возим с собой, по ходу путешествия проводили ночи и в пустыне, и в горах. Если мы к ночи оказываемся в городах, останавливаемся в гостевых домах, у местных жителей, с которыми договариваемся заранее. В Алматы мы ночевали во дворе Центра для детей с синдромом Дауна, попросили заранее руководство о возможности ночлега на их территории. В Бишкеке мы ночевали у семей, где есть дети с синдромом Дауна, а также на территории Дома инвалидов, где живут взрослые с ментальными и физическими нарушениями. Нам приятно проводить время с ними", - пояснил Дэви Санчис.

Казахстанцы, по признанию путешественников, с большим интересом и гостеприимством встречали их, фотографировались вместе в пустыне Мангистау. Алматы, по наблюдениям семьи Санчис, - очень интернациональный город. По пути из Алматы в Бишкек водители расспрашивали велосипедистов об их путешествии, и французы находили общий язык с казахстанцами.

"Мы во время нашего путешествия долгое время были в Турции, выучили некоторые фразы на турецком. Так как турецкий и казахский языки чем-то похожи, мы могли понимать некоторые слова, которые люди говорили нам на казахском. В других случаях объяснялись с помощью жестов. Казахстанцы – гостеприимный, дружелюбный и отзывчивый народ", - поведала Эмили.

В каждом городе, где они останавливаются, Дэви и Эмили стараются участвовать в активностях для особенных детей и их родителей.

"В Актау мы встретили девочку с синдромом Дауна, она любит танцевать, очень подвижная, гибкая и радуется жизни. В Алматы мы встретили немало людей с синдромом Дауна в инклюзивной школе, специальных центрах. Некоторые родители, конечно, прячут детей, страдающих синдромом Дауна, от общества, но процент их очень низкий, отношение казахстанцев к инклюзии меняется в лучшую сторону шаг за шагом. В других странах Центральной Азии инклюзия как будто находится под запретом. Некоторые люди боятся особенных людей, стыдятся особенных детей, прячут их от общества. В Казахстане мы разговаривали со многими семьями, и они говорили нам, что несмотря на большое внимание и правильные подходы к инклюзии, не хватает специалистов по работе с людьми с ментальными нарушениями", - рассказал Дэви Санчис.

Гости из Франции отметили, что взрослые с синдромом Дауна могут работать в кафе, отелях, и они знают, что в Алматы есть парень Николай с синдромом Дауна, работающей в крупной авиакомпании.

"Это очень хорошо для компании, если она открыта и готова предоставлять работу людям с синдромом Дауна. Казахстан – наиболее развитая страна в Центральной Азии в плане отношения к людям с ментальными и физическими нарушениями, правительство делает многое для них, но нужно готовить в университетах по соответствующим программам специалистов по работе с особенными людьми. Однако не все так плохо. Для сравнения, мы видим, что такой поддержки у людей с ментальными нарушениями нет, например, в развитой стране - Южной Корее, где мы так и не смогли найти перед нашим полётом ассоциаций людей с синдромом Дауна ни через посольство, ни самостоятельно", - пояснил Дэви Санчис.

По завершению своего путешествия Дэви и Эмили хотят написать гид с советами для тех, кто собирается путешествовать на велосипеде по разным странам.

Фото Эмили и Дэви Санчис