Путешественникам на заметку: в Казахстане изменились сроки продажи ЖД-билетов

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В министерстве индустрии и инфраструктурного развития внесли изменения в "Правила организации продажи билетов на железнодорожном транспорте", передаёт BaigeNews.kz. С 27 июня 2023 года продажа будет осуществляться в следующие сроки:

на пассажирские поезда – не менее чем от 45 до 1 суток до отправления поезда с пунктов формирования или оборота пассажирского поезда, вагонов беспересадочного сообщения, с промежуточной станции в зависимости от режима продажи или наличия мест; (Ранее этот срок составлял от 45 суток и до отправления поезда).

на пригородные поезда – от 10 до 1 суток. (Ранее было – от 10 суток до отправления поезда).

Продажа билетов прекращается за 10 минут до отправления поезда. Прежде было – за 5 минут до отправления поезда.

Продажа билетов на поезд с пересадкой или его переоформление на ранее уходящий поезд осуществляется с учетом разницы не менее 1 часа между временем прибытия пассажира на эту станцию и его отправлением с этой станции при наличии мест. Ранее разница составляла не менее трёх часов.

Кроме того, если билет оформляется через интернет-ресурсы, электронные терминалы и фискализированные билетно-кассовые комплексы, в нем указываются серия и/или номер проездного документа. (Ранее указывались и серия и номер билета). Также поправками исключено требование по нанесению на такой билет защитного кода.