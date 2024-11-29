Путь в 23 года: как туркестанец вырос от охранника до специалиста на урановом месторождении

Зайти на территорию ТОО "СП "Инкай", которое осуществляет добычу урана методом подземного скважинного выщелачивания на месторождении в Туркестанской области, не так-то просто. Поэтому записать интервью с сотрудником уранодобывающего предприятия удалось только по телефону. Мы познакомим вас с человеком, который более 20 лет работает на производстве. Пернебек Дауылбаев, рассказал не только про свою специальность, но и про трудовой путь, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

- Сколько лет вы работаете на предприятии и кем в самом начале работали? Почему пришли работать в эту сферу?

- На предприятии я работаю более 23 лет. Изначально я пришёл только на должность охранника. В 2001 году заступил на пост, а уже спустя год перевёлся на должность оператора подземного выщелачивания. Вот тогда-то я и понял, что всё зависит только от нашего желания и целеустремленности. Слышали фразу, что "дорогу осилит идущий"? Её значение отлично определяет мой карьерный рост. После перехода от обычной охраны на новую должность у меня появилась новая мечта – стать директором рудника. У некоторых мои цели вызывали улыбку, но мне хотелось новых возможностей и знаний. Многим покажется, что это невозможно, но я начал основательно изучать дело. Спустя годы я с гордостью могу сказать, что на моих глазах был заложен фундамент, строительство и запуск компании, в которой я из простого сторожа дорос до одного из ведущих специалистов. Сейчас я супервайзер по строительству геотехнологического полигона (ГТП) ТОО СП "Инкай".

Фото из личного архива Пернебека Дауылбаева

- Существует мнение о вреде урана на организм человека. Есть ли какие то мифы, которые вы могли бы развеять?

- Для обычного человека, кто не знаком с технологией и глубоко не изучает данный вопрос, "добыча урана" звучит устрашающе. Не буду скрывать, что среди моих знакомых тоже много тех, кто верит различным мифам, которые мне постоянно приходится развенчивать и объяснять. Много слышу про то, что это очень опасно и радиоактивно. Казахстан занимается только добычей с переработкой до концентрата природного урана. Этот самый КПУ не имеет высокую радиоактивность как обогащённый уран. Есть ряд простых мер защиты от радиации КПУ – это соблюдение гигиены, применение простых средств индивидуальной защиты (перчатки, респиратор). Когда не просто созданы все условия, но и строго соблюдаются меры безопасности, этот элемент становится таким же привычным для работы, как уголь, золото, серебро или алмазы.



- Какая техника безопасности на уранодобывающем предприятии?

- Предприятие строго соблюдает правила техники безопасности. Оно придерживается семи золотых правил, а также внедрены пять шагов безопасности. Есть даже такое, что каждый работник имеет право остановить работу, если место его работы опасно, или если он видит, что его коллега выполняет опасную работу. В урановом производстве внедрена и должна быть соблюдена радиационная безопасность, охрана окружающей среды, промышленная безопасность и безопасность охраны труда. Цех переработки урана делится на технологические узлы, где происходят техпроцессы. На каждом узле работает специально обученный работник, который отвечает только за определённые позиции. Только в узле выпуска готовой продукции применяется специальный СИЗ для защиты органов дыхания.

- Какие требования в работе для вас самые сложные?

- Для меня одним из самых важных и главных требований является создание всех условий для безопасной работы сотрудников. Соблюдая это требование, я уверен, что можно сохранить жизни работников и предотвратить несчастные случаи.

Ещё я вспоминаю далёкий 2008 год. Мне присвоили должность мастера (ГТП) тогда я испытал сложности в управленческих навыках. Ты отвечаешь за каждого сотрудника и несёшь ответственность за него не только перед начальством и перед собой, но и ещё и перед его семьёй и родными. Мне необходимо было пройти ту самую адаптацию к новым обязанностям, правилам и новшествам. Параллельно компания обучала нас инструментам управления персоналом, бережливому производству и навыкам для того, чтобы мы были компетентными в профессии. Информации и обязанностей было много, и в те моменты, когда казалось не получается, и не справлюсь, и проявляется человеческий характер, стержень. Сегодня я осознаю, что моя сложная работа и опыт за плечами – это, возможно, мечта каждого простого рядового работника. Поэтому, когда вы идёте изначально на работу, которая кажется вам простой, непрезентабельной, вспомните, что порой путь до должности начальника начинался с обычной должности сторожа.

- Какой отпечаток профессия откладывает на вашу жизнь? Сформировались ли у вас какие-то правила жизни вследствие специфики профессии?

- Конечно, профессия оставила в моей жизни очень большой след. Улучшилось социальное положение, появились новые знания, возможности и умение нести колоссальную ответственность. А ещё такая работа вырабатывает определённые привычки. Ты уже встаёшь без будильника, день не может пройти впустую, так как специфика работы научила планировать каждую минуту. Ты даже на отдых и выходные смотришь уже как-то по-другому. Работая вахтовым методом, ты особенно ценишь те самые дорогие минуты с родными и детьми. А если ты ещё и дома на праздники, то это действительно можно считать подарком. Ведь у нас смены, расписание и графики, которые в силу ответственности ты не можешь нарушать. Меня поймут люди, которым довелось работать, или которые по сей день трудятся на вахтах.

- Сложно ли работать неделями-месяцами вдали от дома? Что помогает вам легче переносить очередную вахту?

- На самом деле человек ко всему привыкает. Лично для меня ключевым фактором, который помогает во всём этом, является само вдохновение. Поэтому работа вахтовым методом, будь то несколько недель или несколько месяцев, для меня вполне удобна. Да и на работе ты уже чувствуешь себя как дома потому, что знаешь каждый уголок. Коллектив за годы работы тоже уже стал родным.

- Какие и как отмечаются праздники на уранодобывающем предприятии? Например, если вахта выпадает на Новый год?

- Руководство предприятия регулярно организует для сотрудников праздничные вечера, национальные игры и спортивные мероприятия. Например, на 22 марта проводится прекрасный праздник в этностиле с играми и приготовлением национальных блюд. В честь Дня Конституции и Дня работников атомной отрасли также организуются торжественные вечера и проводятся конкурсы, такие как КВИЗ. А на Новый год для вахтовых работников устраиваются праздничные мероприятия и различные конкурсы. Оно ведь и понятно, что есть такие профессии и специальности, которые праздников не знают. Мы как врачи или полицейские, которые на посту, и я отношусь к таким моментам абсолютно спокойно. Конечно праздники с семьёй – особенные, неповторимые, родные и душевные, но за годы работы ты привыкаешь к месту и людям, и поэтому праздники и на вахтах очень привычные.

- Спасибо за интервью.