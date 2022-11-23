Путь Сантьяго и Ликийская тропа: как бегун из Казахстана осваивает знаменитые пешие маршруты

Фото: предоставлено героем статьи

34-летний спортсмен и путешественник Павел Тенцлер родом из Костаная, хотя уже четыре года живёт в Астане. Прямо сейчас он совершает пешее путешествие по легендарной Ликийской тропе в Турции. Читателям BaigeNews.kz он рассказал, зачем отправился в этот непростой маршрут, что такое путь Сантьяго и кто такая Кейт Клоу.

"Это мой второй большой пеший поход. До него я совершил поход по пути Сантьяго (паломническая дорога к предполагаемой могиле апостола Иакова в испанском городе Сантьяго-де-Компостела и популярный маршрут для религиозного паломничества в Европе. — Ред.) четыре года назад. 900 километров я прошёл тогда за 27 дней", — рассказывает Павел.

Фото предоставлено героем статьи

На Ликийской тропе, по которой наш земляк идёт сейчас, ему предстоит преодолеть в общей сложности 540 километров. Но этот маршрут, по его словам, немного отличается по сложности, рельефу от предыдущего путешествия. Да и в принципе "формат" у неё другой, поэтому Ликийская тропа для него — это очередное новое путешествие, о возможности совершить которое молодой человек узнал, когда вернулся с Пути Сантьяго: он был в Костанае на утренней телевизионной передаче, и её ведущий спросил Павла, хочет ли он попасть на Ликийскую тропу, а путешественник о её существовании тогда не знал.

23 ноября — 13-й день его похода. По словам Павла, Ликийская тропа делится на три части: западную, центральную и восточную. Наш собеседник пошёл классическим маршрутом, начав путь по этому пути в его западной части. В понедельник он завершал шествие по центральной части тропы, направляясь на восток из города Фетхие в сторону Антальи.

"Если Путь Сантьяго — это духовный путь, во время которого ты на большей части пути шествуешь по хорошим просёлочным дорогам, наслаждаешься походом и своими мыслями, то Ликийская тропа — это больше физическое упражнение, потому что здесь преобладает достаточно тяжёлый для преодоления рельеф: камни, морской пляж, узкие лесные тропинки, колючие кусты. Ликийская тропа, может быть, менее насыщена духовным смыслом, но более сложна с точки зрения напряжения физических сил", — делится он.

Фото предоставлено героем статьи

А ещё тропа интересна тем, что путник по ней идёт через памятники древней ликийской цивилизации. К примеру, в воскресенье он побывал в городе Демре, где находятся руины другого древнего города Мира с очень красивым некрополем, выстроенным прямо в горе, и гигантским амфитеатром, обоим уже две с половиной тысячи лет. Павел побродил по этим сооружениям, встретил закат. Правда, признался, что ему как бегуну очень полезно пройти именно трудную дистанцию в его странствии, потому что спорт — это его хобби, приносящее парню доход. Он тренирует людей, обучает их бегу и занимается организацией беговых мероприятий. И такие нагрузки, как в этом странствии, позволяют ему улучшить свои беговые навыки. К слову, небольшой доход ему приносит ещё и ремесло блогера. Мужчина ведёт свой подкаст "Бегу и баста", что тоже немного "кормит" путешественника.

Фото предоставлено героем статьи

С собой у спортсмена рюкзак весом 15 килограммов. Внутри — палатка, газовая горелка, спальный мешок, коврик, запасная одежда, зубные щётка и паста, дезодорант, мыло, тапочки, чтобы ходить вокруг палатки, сняв в конце тяжёлого дня кроссовки. А также специальные трекинговые палки. Утверждает, что без них на Ликийской тропе тяжело.

"Каждый день я прохожу примерно 20-30 километров. Минус ходьбы сейчас, в ноябре, заключается в том, что день уже стал коротким: если в 17.50 ещё светит солнце, то в 18.05 уже темно. То есть очень быстро заканчивается сам период сумерек. А в 9.00 едва наступает утро. Поэтому мне приходится заранее чётко решать, где я заночую и где наберу воды. Очень часто получается так, как вышло сегодня: я, толком не позавтракав, вышел из города Деври в город Финики. Продолжительность пути была невелика, всего 26 километров, но нет ни одного кафе — всё закрыто, потому что их сезон уже закончился", — делится он.

Фото предоставлено героем статьи

В итоге казахстанец на этом промежутке путешествия только пил воду. В первой половине дня Павел ещё сам себе приготовил кофе. Наш земляк поведал и о том, что маршрут Ликийской тропы продумала писательница Кейт Клоу более 30 лет назад, написав о ней книгу. Правда, казахстанский странник эту книгу даже не открывал.

"Как и любой поход, который резко меняет твой повседневный уклад жизни, это путешествие позволяет переосмыслить твои же интересы, дела, цели. В дни, когда я иду по Ликийской тропе, удаётся хорошо подумать о чём-то, чуть больше отдохнуть и собрать собственные мысли. Ведь по сути, кроме бесконечной ходьбы (в день я совершаю 35-40 тысяч шагов, недавно сделал 57 тысяч шагов за день), мне только и остаётся, что думать о чём-то. Словом, такой поход позволяет очень сильно перезагрузить мозг", — дополняет этот пилигрим.

Чем ещё хорошо это путешествие, так это тем, что, по словам Павла, его зима становится короче. В Казахстан он планирует вернуться в начале января, проведя в поездке два месяца. Правда, на преодоление Ликийской тропы он потратит всего 20 дней. В дни своего пребывания в Турецкой Республике у него были и другие дела. Например, 6 ноября он прилетел в эту страну, чтобы принять участие в стамбульском марафоне. А, пробежав его, 10 ноября Павел ступил на эту тропу.