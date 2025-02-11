Казахстанские спортсмены по фристайл-акробатике Роман Иванов и Шерзод Хаширбаев впервые в истории выиграли "золото" на Азиатских играх в синхронных прыжках. Этот успех стал знаковым не только для спортсменов, но и для всей страны. О том, как команда шла к этой победе, какие эмоции испытывала в момент триумфа и что ждет казахстанскую фристайл-акробатику дальше, в беседе с корреспондентом BaigeNews.kz рассказал их тренер Баглан Инкарбек.

По словам наставника Романа и Шерзода, первое, что он испытал после победы своих подопечных – безграничное счастье.

"Я был очень счастлив, очень-очень сильно счастлив. Поздравляю всех соотечественников с золотой медалью, исторической медалью. Я очень счастлив за ребят, за себя, за команду, за наш народ. Поддерживайте нас, верьте в нас. Мы будем радовать высокими результатами. Конечно, я всегда верю в своих спортсменов. Я говорю им об этом постоянно: верю в них и в то, что они могут всё", – поделился своими эмоциями Инкарбек.

Но путь к этой медали был непростым. Как отметил тренер, за любым успехом в спорте стоит тяжелая работа, бесконечные тренировки, травмы и преодоление собственных границ.

"Завоевать любую медаль – это всегда сложно. За ней лежит тернистый труд, столько пролитого пота и стараний", - сказал тренер.

Это "золото" стало особенным не только для команды, но и для всей страны: Казахстан ранее не выигрывал золотых медалей в этом виде спорта.

"Это историческое золото. До этого в казахстанской фристайл-акробатике не было ни одной золотой медали. А в начале года у нас был первый чемпион мира. Две истории за один год – это огромное достижение", – отметил Инкарбек.

На соревнованиях было немало эмоциональных моментов, но самым ярким для тренера стал третий день состязаний – день триумфа.

"Самый запоминающийся момент – это, наверное, заключительный, третий день. Именно тогда я радовался сильнее всего. Это был особенный момент", - отметил наставник.

Несмотря на уже достигнутые успехи, останавливаться команда не собирается. Впереди новые цели, среди которых – участие в Олимпиаде.

"Мы работаем дальше в штатном режиме. Будем стараться покорять еще больше вершин. Следующий год – Олимпиада, дай бог, покажем там высокий результат. Для начала, конечно, нужно завоевать лицензию, но будем работать, не покладая рук", – заключил Баглан Инкарбек.

Историческое "золото" Азиатских игр – это только начало. Казахстанская фристайл-акробатика выходит на новый уровень, и впереди у наших спортсменов новые высоты, которые, как верит их тренер, они обязательно покорят.