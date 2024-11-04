Пустыню Саудовской Аравии впервые накрыло снегом

Впервые в истории в северных районах Саудовской Аравии выпал снег, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Khaleej Times.

Осенний снег покрыл регион после двух дней обильных дождей с градом. Сильные осадки наблюдались в разных частях региона.

Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни в регионе ожидаются сильные дожди и град, которые могут усугубить видимость на дорогах. Также эти штормы, вероятно, будут сопровождаться сильными ветрами.