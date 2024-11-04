Пустыню Саудовской Аравии впервые накрыло снегом
Сегодня, 09:45
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Сегодня, 09:45Сегодня, 09:45
33Фото: APA
Впервые в истории в северных районах Саудовской Аравии выпал снег, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Khaleej Times.
Осенний снег покрыл регион после двух дней обильных дождей с градом. Сильные осадки наблюдались в разных частях региона.
Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни в регионе ожидаются сильные дожди и град, которые могут усугубить видимость на дорогах. Также эти штормы, вероятно, будут сопровождаться сильными ветрами.
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