Пустующий участок с железнодорожным тупиком вернули государству в Шымкенте

В Шымкенте провели внеплановую проверку на предприятии. Выяснилось, что земельный участок площадью 0,3155 га, предоставленный для проектирования и строительства промышленной базы с железнодорожным тупиком, пустует, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК.

Проверку проводили специалисты городского департамента по управлению земельными ресурсами на основании письма управления земельных отношений Шымкента.

"Было выдано предписание об устранении нарушений требований земельного законодательства РК. В связи с тем, что собственник земельного участка вопреки требованию предписания в годичный срок не приступил к освоению участка, департаментом направлено исковое заявление о принудительном изъятии в государственную собственность", — говорится в сообщении.

Решением суда исковое требование было удовлетворено.