"Пусть заключают договор": акимат Алматы о концертах Максима Галкина
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В управлении культуры Алматы объяснили причину отмены концерта Максима Галкина, передаёт BaigeNews.kz.
Отметим, концерт артиста Максима Галкина должен был состояться в Алматы 6 октября во Дворце республики.
"Касательно концерта Максима Галкина. Вы все должны знать, что это коммерческий концерт. И во Дворце республики формируется график всех мероприятий заранее. Так как эти даты, которые они просили, были заняты другими мероприятиями, поэтому невозможно было дать эту дату.
Но они, не заключив договор, начали продажу билетов, чего нельзя делать. Так как это коммерческий проект, пожалуйста, пусть заключают договор, после этого мы можем дать возможность проведения данного концерта", - прокомментировал руководитель управления культуры города Алматы Гани Майлибаев.
Ранее юморист Максим Галкин рассказал о препятствовании властей Казахстана на проведение концертов.
В Астане отреагировали на обращение Максима Галкина из-за отмены концертов в столице, предложив подать повторную заявку.
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