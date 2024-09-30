Пункты пропуска на границе с Китаем закрыли на трое суток
Сегодня, 18:44
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Сегодня, 18:44Сегодня, 18:44
78Фото: КГД
С 1 по 3 октября будут закрыты пункты пропуска на казахстанско-китайской границе, передаёт BaigeNews.kz.
"В связи с празднованием Дня образования Китайской Народной Республики с 1 по 3 октября пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет", - сообщили в Комитете государственных доходов.
Железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме.
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