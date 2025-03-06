Пункты пропуска на границе с Китаем не будут работать 8 марта в Казахстане
Желающих пересечь границу просят заранее планировать свой маршрут.
Сегодня, 16:22
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Сегодня, 16:22Сегодня, 16:22
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Автомобильные пункты пропуска на границе Казахстана с Китаем не будут работать несколько дней в марте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет государственных доходов.
"В связи с празднованием Международного женского дня 8 марта и Наурыз мейрамы с 21 по 23 марта пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет", - говорится в сообщении.
Железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме.
Перевозчиков и всех желающих пересечь границу просят заранее планировать свой маршрут с учётом введённых ограничений.
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