Автомобильные пункты пропуска на границе Казахстана с Китаем не будут работать несколько дней в марте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет государственных доходов.

"В связи с празднованием Международного женского дня 8 марта и Наурыз мейрамы с 21 по 23 марта пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет", - говорится в сообщении.

Железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме.

Перевозчиков и всех желающих пересечь границу просят заранее планировать свой маршрут с учётом введённых ограничений.