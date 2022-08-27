Пункты пропуска на границе Казахстана с Китаем закроют 30 августа

Фото: фото пресс-службы акимата Алматинской области

Автомобильные пункты пропуска на границе с Китаем не будут работать 30 августа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минфина РК.

"В связи с празднованием Дня Конституции Республики Казахстан 30 августа 2022 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет. Железнодорожные пункты пропуска продолжат функционировать в штатном режиме", - сообщили в Комитете госдоходов.

Перевозчиков и всех желающих пересечь границу просят заранее планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений.