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фото пресс-службы акимата Алматинской области Сегодня, 19:39
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Фото: фото пресс-службы акимата Алматинской области

Пункты пропуска на границе Казахстана с Китаем закроют 30 августа

Автомобильные пункты пропуска на границе с Китаем не будут работать 30 августа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минфина РК.

"В связи с празднованием Дня Конституции Республики Казахстан 30 августа 2022 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет. Железнодорожные пункты пропуска продолжат функционировать в штатном режиме", - сообщили в Комитете госдоходов.

Перевозчиков и всех желающих пересечь границу просят заранее планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений.

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#граница с Китаем #граница #Китай #минфин РК
Сегодня, 19:39
134
Журналист

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