Пункты пропуска на границе Казахстана с Китаем временно приостановят работу
Об этом сообщили в Комитете госдоходов.
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16 декабря не будет работать автомобильный пункт пропуска на границе Казахстана и Китаем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет государственных доходов.
В соответствии с соглашением между правительствами РК и КНР о пунктах пропуска через государственную границу, их работа временно приостанавливается в праздничные дни обеих стран.
"В связи с празднованием Дня независимости Республики Казахстан с 16 по 17 декабря пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет. Железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме", - сообщили в ведомстве.
Комитет рекомендует перевозчикам заранее корректировать маршруты и учитывать возможные изменения в графике работы пунктов пропуска.
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