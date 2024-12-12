16 декабря не будет работать автомобильный пункт пропуска на границе Казахстана и Китаем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет государственных доходов.

В соответствии с соглашением между правительствами РК и КНР о пунктах пропуска через государственную границу, их работа временно приостанавливается в праздничные дни обеих стран.

"В связи с празднованием Дня независимости Республики Казахстан с 16 по 17 декабря пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет. Железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме", - сообщили в ведомстве.

Комитет рекомендует перевозчикам заранее корректировать маршруты и учитывать возможные изменения в графике работы пунктов пропуска.