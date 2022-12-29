Пункты пропуска на границе Казахстана и Китая закроют в первые дни января

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1 и 2 января 2023 года автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе работать не будут. Об этом сообщили в Комитете госдоходов, передаёт BaigeNews.kz.

"Согласно cоглашению между правительством РК и правительством КНР о пунктах пропуска, в связи с праздничными днями, в период с 1 по 2 января 2023 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет", - уточнили в ведомстве.

Железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме.

Перевозчиков и всех желающих просят пересечь границу заранее и планировать маршрут с учётом введённых ограничений.