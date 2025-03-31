В Актобе сложилась тревожная ситуация с бездомными животными. Из-за отсутствия конкурса на содержание отловленных собак их попросту отстреливают на улицах, в том числе на детских площадках, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Актобе Таймс.

Недавний случай потряс жителей одного из районов города: на глазах у детей отловщик застрелил лежащую на детской площадке собаку, оставив её умирать в мучениях.

От жестокости отлова пострадала и общественница Татьяна Острецова. Она нашла свою собаку Стеллу мёртвой с дротиком в шее в огороде соседа. Ветеринарная служба заверила её, что отлов в этом районе не проводился, что заставило женщину предположить – собак просто убивают на месте.

По словам главного специалиста управления ветеринарии Актюбинской области Дин-Мухамеда Батыршина, причиной ситуации стало отсутствие конкурса на содержание отловленных животных. В связи с этим бездомных собак некуда перевозить, что приводит к их массовому уничтожению.

Зоозащитники заявляют, что такие методы нарушают закон "Об ответственном обращении с животными", который запрещает убивать животных во время отлова без явной угрозы для людей. Они готовят обращение в прокуратуру с требованием привлечь виновных к ответственности и ввести более гуманные методы регулирования численности бездомных животных.

Общественники настаивают на том, чтобы власти срочно решили проблему гуманным способом и объявили конкурс на содержание животных в приютах.