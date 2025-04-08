Иван Бегунов прошел всю войну, освобождал Европу. Во время наступательных боев при взятии немецкого города Ширесберг и форсировании реки Ширес, прикрывал огнем пулемета продвижение пехоты, и дал возможность без потерь форсировать реку. В наградном листе бойца написано, что он, идя впереди роты, вдохновлял солдат идти в атаку. В преддверии юбилея с историей жизни ветерана подробно познакомился журналист BaigeNews.kz.

Иван Бегунов родился 15 апреля 1925 года в украинском городе Житомир, в простой рабочей семье. Его детство пришлось на трудные годы: восстановление страны после гражданской войны, голод начала 30-х, репрессии - все это закаляло характер будущего героя. Как и многие его сверстники получил всего три класса образования. С самого раннего возраста был приучен к труду и ответственности, потому что в девять лет стал сиротой. Мама Ивана умерла рано. Отец - польский цыган бросил их семью в раннем возрасте, поэтому Иван Матвеевич его даже не помнит.

"В семье их было трое детей – сестра Нюра умерла еще в подростковом возрасте от падения, старший брат и мой отец" - рассказывает дочь Ирина Ивановна.

Фото из личного архива ветерана.

С девяти лет Иван жил у крестной в Ярославской области, работать начал рано, потому что годы были голодные.

"Ходил из двора во двор, нанимался колоть дрова, помогать с хозяйственными делами, чтобы заработать на хлеб", - вспоминает фронтовик.

Он прожил в России до 16 лет, а после направился в Казахстан.

"В те годы многие молодые ребята в поисках работы уезжали в Узбекистан и Казахстан. Мой брат уехал в Ташкент, так и пропал без вести. Тогда говорили: "Ташкент город хлебный". Я попал в Западный Казахстан, выбрал это направление, потому что тогда начали осваивать целину в Казахстане. И уже из Актюбинска меня призвали на фронт", - вспоминает фронтовик.

Так, в 18-летнем возрасте в 1943 году, он был призван в ряды Красной Армии. Призыв проходил в Актюбинской области. После прохождения ускоренной подготовки Иван Матвеевич был направлен на передовую, служил во II-ом Украинском фронте, был пулеметчиком в составе 228-го гвардейского стрелкового полка.

По его воспоминаниям, это была ответственная и крайне опасная служба - пулеметчик всегда находился под прицельным огнем врага, прикрывая отход и наступление пехоты. Но его мужество и точность спасли не одну жизнь.

Одним из самых ярких эпизодов службы стало форсирование реки Ширес (на территории современной Европы) и взятие немецкого города Ширесберг. В этих ожесточенных боях солдат проявил исключительное мужество. Под ураганным огнем он вышел вперед, развернул пулемет и обеспечил прикрытие наступающим солдатам. Благодаря его действиям, подразделение без потерь переправилось через реку и заняло важную высоту.

"На наших солдат шли несколько немецких танков, командира роты убили. Папа взялся за пулемет, побежал вперед, боевым духом поднял всю роту и повел на танки, которые они разгромили! И удивительно – он остался жив", - рассказывает его дочь Ирина.

За проявленную отвагу и боевые заслуги Иван Матвеевич Бегунов был награжден орденом Красного Знамени - одной из высших наград СССР.

"Товарищ Бегунов пулеметным огнем не дал врагу поднять голову. Несмотря на плотный огонь, он вёл бой, подбадривая бойцов криками: "Бей товарищ фашиста, не давайте им поднять головы, вперёд на Берлин!", - написано в наградном листе ветерана.

В мае 1945 года, части, находившиеся в Праге, собрали и объявили об окончании Великой отечественной войны. Все, кто выжил, ликовали от радости. Но на этом военная жизнь пулеметчика не закончилась - его отправили дослуживать в Германию, после направили в Россию. Там его судьба сложилась не менее интересно - он был участником Военного ансамбля песни и пляски.

За свои подвиги во время войны Иван Матвеевич получил не одну награду, он был удостоен медалей "За отвагу", "За победу над Германией" и получил ряд юбилейных наград.

После окончания войны герой вернулся к мирной жизни. Он не сломался, а посвятил себя созидательному труду, вернувшись в Казахстан.

"Папа приехал в Кызылорду, тогда город активно строился, и мой отец проработал в этой сфере всю свою жизнь. Туда приезжало много белорусов, украинцев, корейцев, армян. А в 1957 году в этом прекрасном городе они познакомились с мамой - Ким Тамарой Сергеевной. Она была младше папы на 11 лет. Их история любви не такая простая, так как мама – кореянка, и ее родственники сначала были против выбора спутника жизни, даже не стали делать свадьбу, не приготовили приданого (…)", - вспоминает подробности знакомства родителей Ирина Ивановна.

Не смотря на трудности семейная жизнь молодых сложилась благополучно. У них появилось двое детей: в 1958 году родился Владимир, и в 1960-м - дочь Ирина.

Практически со дня основания предприятия "Казстроймонтаж" Иван Матвеевич проработал там прорабом до 1973 года. После семья Бегуновых переехала в Алма-Ату. Фронтовик устроился на работу в производственно-монтажную компанию "Казэлектромонтаж", оттуда возрасте 60 лет вышел на пенсию.

В 1978 году дочь Ирина поехала поступать в университет в Минске. Судьба сложилась так, что студенткой она не стала, но вышла замуж. И в 1986 году родители переехали к ней. Прожили они там почти 10 лет, а в 1997-м вернулись в Казахстан.

Сейчас ветеран живет с дочерью в городе Алматы. У него большая дружная семья: пять внуков, 11 правнуков и один праправнук.

15 апреля 2025 года ветеран будет отмечать 100-летие. Ежегодно с Днем Победы его поздравляют власти города и неравнодушная к этому знаменательному дню молодежь. Несмотря на преклонный возраст и проблемы со слухом, герой войны по-прежнему активен и бодр духом. Он самостоятельно ходит по квартире, ухаживает за собой, читает газеты и интересуется жизнью страны.

Иван Матвеевич Бегунов - не просто ветеран. Он - символ стойкости, мужества и чести. А его жизнь - пример для всех поколений. Пока живы такие люди, мы не имеем права забывать, какой ценой досталась Победа.

Фото из личного архива ветерана.