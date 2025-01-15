Публичный реестр коррупционеров хотят создать в Казахстане
Изменения нужны для общественного порицания, уточнили в Антикоре.
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Реестр коррупционеров предлагают создать в Казахстане. Об этом на заседании в Мажилисе сообщил первый заместитель председателя агентства по противодействию коррупции Улан Саркулов, представляя законопроект по противодействию коррупции, передает BaigeNews.kz.
"Это профилактический инструмент. Основная его цель – через общественное порицание сформировать в обществе нетерпимость к коррупции.
В реестр будут включаться сведения об осужденных за совершение тяжких и особо тяжких коррупционных преступлений.
Основанием для включения лиц в реестр будет являться вступивший в законную силу обвинительный приговор", - сказал Саркулов.
Он уточнил, что исключение из реестра будет возможным на основании вступившего в законную силу оправдательного приговора и погашения судимости.
Предлагается, что реестр будет размещаться на сайте Агентства по противодействию коррупции.