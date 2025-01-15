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Публичный реестр коррупционеров хотят создать в Казахстане

Изменения нужны для общественного порицания, уточнили в Антикоре.

Сегодня, 11:09
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BaigeNews.kz Сегодня, 11:09
Сегодня, 11:09
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Фото: BaigeNews.kz

Реестр коррупционеров предлагают создать в Казахстане. Об этом на заседании в Мажилисе сообщил первый заместитель председателя агентства по противодействию коррупции Улан Саркулов, представляя законопроект по противодействию коррупции, передает BaigeNews.kz.

"Это профилактический инструмент. Основная его цель – через общественное порицание сформировать в обществе нетерпимость к коррупции.

В реестр будут включаться сведения об осужденных за совершение тяжких и особо тяжких коррупционных преступлений.

Основанием для включения лиц в реестр будет являться вступивший в законную силу обвинительный приговор", - сказал Саркулов.

Он уточнил, что исключение из реестра будет возможным на основании вступившего в законную силу оправдательного приговора и погашения судимости.

Предлагается, что реестр будет размещаться на сайте Агентства по противодействию коррупции.

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