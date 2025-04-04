В селе Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской области на территории местной птицефабрики произошло возгорание кровли одноэтажного здания, передаёт BaigeNews.kz. Сильный порывистый ветер способствовал быстрому распространению огня, однако оперативно прибывшие огнеборцы смогли ликвидировать пожар на площади 1500 кв.м. всего за несколько часов.

Благодаря слаженной работе спасателей, огонь не проник внутрь здания, и около 8 000 кур, которые находились в помещении, остались живыми. Это стало настоящим спасением для фермеров, поскольку пожар не привел к большим потерям.

К счастью, пострадавших людей нет, а специалисты продолжают выяснять причины происшествия.

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