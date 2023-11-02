Птичьи перья обнаружил житель Караганды в колбасе из конины

Житель Караганды нашёл в колбасе из конины птичьи перья. Он подал жалобу в СЭС. Однако предприниматель обжаловал проверку в прокуратуре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 31 канал.

Житель Караганды Газиз Махметов купил колбасу в одном из супермаркетов города. Увиденное он снял на камеру и выложил в сеть.

"Пошли волосы. Длинные. Я, как сельский житель, подумал: либо конский, либо от скотины, либо женский. Я выплюнул, и дальше пошло с перьями. Все остальное я выбросил в унитаз", - сказал он.

Сразу после мужчина предъявил претензии супермаркету – там сказали, что их вины нет. Он вызвал полицию. После связался с производителем. Производители предложили Газизу заменить колбасу. Он не согласился и пытался сдать часть колбасы на экспертизу — ее не взяли. Выложил видео в интернет и написал жалобу в СЭС. Предприятие проверили, нашли нарушения. Но после предприниматель обжаловал проверку в прокуратуре.

Производители отказались от комментария, но ответили, что предлагали мужчине вернуть деньги за колбасу. В ответ тот им угрожал. Они расценили это как вымогательство. Поэтому подали на него в суд и потребовали публичных извинений, а также выплатить 2 млн тенге и допрасходы.