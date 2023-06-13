"ПСЖ" выставил Килиана Мбаппе на продажу

Фото: sports.kz

"ПСЖ" выставил своего нападающего Килиана Мбаппе на продажу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Об этом сообщил журналист The Telegraph Джейсон Берт. Связано это с тем, что футболист отказался от продления контракта.

В договоре парижан и Мбаппе есть опция, при которой футболист может отыграть дополнительный сезон в составе клуба, но форвард не хочет оставаться в "ПСЖ" до 2025 года.

Примечательно, что клуб узнал о нежелании игрока продлевать контракт не из письма Мбаппе, а от журналистов.

Мбаппе провёл за парижский клуб шесть сезонов, он перешёл тужа в сезоне-2017/2018 из "Монако".

В розыгрыше Лиги первого сезона-2022/2023 Мбаппе отыграл 34 матча, забил 29 голов и отдал пять голевых передач. "ПСЖ" стал чемпионом Лиги 1 по итогам сезона — команда набрала 85 очков в 38 матчах.