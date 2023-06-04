ПСЖ официально объявил об уходе Лионеля Месси

Фото: Instagram / psg

Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) объявил об уходе аргентинского нападающего Лионеля Месси по окончании сезона, передаёт BaigeNews.kz.

"Клуб выражает искреннюю благодарность семикратному обладателю "Золотого мяча", который выиграл с командой суперкубок Франции и два титула чемпиона страны", — указывается в официальном Instagram-аккаунте ПСЖ.

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Как пишет matchtv.ru, контракт Месси с ПСЖ рассчитан до конца июня. В текущем сезоне 35‑летний форвард провёл 40 матчей во всех турнирах, забил 21 мяч и отдал 20 результативных передач. Нападающий перешёл во французский клуб летом 2021 года из "Барселоны", за которую выступал на протяжении всей карьеры.

В заключительном туре чемпионата Франции ПСЖ в субботу примет "Клермон".

Месси — чемпион мира 2022 года в составе сборной Аргентины, также в составе национальной команды футболист стал серебряным призёром ЧМ‑2014.