Психологи начали работать с военнослужащими после череды суицидов в армии

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Эти мероприятия охватили более ста воинских подразделений во всех регионах страны.

После череды трагических случаев в казахстанской армии следователи совместно с психологами начали проводить профилактические и личные беседы с военнослужащими по недопущению фактов гибели и суицидов. Об этом сообщила на брифинге представитель МВД Шугыла Турлыбек, передаёт BaigeNews.kz.

"По поручению министра внутренних дел Марата Ахметжанова военно-следственными структурами следственного департамента проводится профилактическая работа с привлечением психологов по предупреждению трагических случаев среди военнослужащих. В настоящее время эти мероприятия охватили более ста воинских подразделений во всех регионах страны", - сказала Турлыбек.

По её словам, случаи гибели военнослужащих в мирное время свидетельствуют о недостаточности мер, принимаемых командованием воинских частей и органами военной полиции.

"Министром внутренних дел руководству следственного департамента МВД поручено помимо выявления и расследования уголовных правонарушений в воинской среде, переориентировать работу на непосредственное участие в профилактике случаев гибели и суицидов военнослужащих, обозначив это как основной приоритет деятельности", - сообщила она.

В этой связи следователи проводят профилактические и личные беседы среди военнослужащих для своевременного распознавания и купирования состояний, несущих потенциальную угрозу самоубийства с привлечением независимых психологов.

Правовое информирование личного состава осуществляется во всех частях Вооруженных Сил, Нацгвардии и Пограничной службы, добавила Шугыла Турлыбек.