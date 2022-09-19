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СЦК Сегодня, 12:33
180
Фото: СЦК

Психологи начали работать с военнослужащими после череды суицидов в армии

Эти мероприятия охватили более ста воинских подразделений во всех регионах страны.

После череды трагических случаев в казахстанской армии следователи совместно с психологами начали проводить профилактические и личные беседы с военнослужащими по недопущению фактов гибели и суицидов. Об этом сообщила на брифинге представитель МВД Шугыла Турлыбек, передаёт BaigeNews.kz.

"По поручению министра внутренних дел Марата Ахметжанова военно-следственными структурами следственного департамента проводится профилактическая работа с привлечением психологов по предупреждению трагических случаев среди военнослужащих. В настоящее время эти мероприятия охватили более ста воинских подразделений во всех регионах страны", - сказала Турлыбек. 

По её словам, случаи гибели военнослужащих в мирное время свидетельствуют о недостаточности мер, принимаемых командованием воинских частей и органами военной полиции. 

"Министром внутренних дел руководству следственного департамента МВД поручено помимо выявления и расследования уголовных правонарушений в воинской среде, переориентировать работу на непосредственное участие в профилактике случаев гибели и суицидов военнослужащих, обозначив это как основной приоритет деятельности", - сообщила она.

В этой связи следователи проводят профилактические и личные беседы среди военнослужащих для своевременного распознавания и купирования состояний, несущих потенциальную угрозу самоубийства с привлечением независимых психологов.

Правовое информирование личного состава осуществляется во всех частях Вооруженных Сил, Нацгвардии и Пограничной службы, добавила Шугыла Турлыбек. 

 

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#психологическая помощь #военнослужащий #МВД
Сегодня, 12:33
180
Данира Искакова Журналист
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