Психологи МЧС Казахстана оказывают помощь в эвакопунктах

В Атырау эвакуированные жители села Талдыколь получают психологическую помощь, передаёт BaigeNews. Специалисты ДЧС Туркестанской области проводят с сельчанами беседу информационного характера. Также психологи проводят тренинги с детьми. Мероприятия направлены для снятия посттравматического стресса у ребятишек.

В ДЧС Атырауской области продолжает работу телефон горячей линии, где психологи при необходимости оказывают информационную и психологическую помощь.