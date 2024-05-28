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  • BAIGENEWS

Психологи МЧС Казахстана оказывают помощь в эвакопунктах

Сегодня, 14:58
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Психологи МЧС Казахстана оказывают помощь в эвакопунктах Сегодня, 14:58
Сегодня, 14:58
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В Атырау эвакуированные жители села Талдыколь получают психологическую помощь, передаёт BaigeNews. Специалисты ДЧС Туркестанской области проводят с сельчанами беседу информационного характера. Также психологи проводят тренинги с детьми. Мероприятия направлены для снятия посттравматического стресса у ребятишек.

В ДЧС Атырауской области продолжает работу телефон горячей линии, где психологи при необходимости оказывают информационную и психологическую помощь.

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