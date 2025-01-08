Мнением об изменении часового пояса в Казахстане поделилась кандидат психологических наук, ассоциированный профессор, завкафедрой психологии ЕНУ имени Гумилёва Алия Мамбеталина, передаёт BaigeNews.kz.

Учёные Евразийского национального университета предлагают опираться только на научный опыт и фактологический материал по вопросу, который напрямую касается третьей цели устойчивого развития ООН "Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте".

"Согласно данным статьи №59 Декрета 8 февраля 1919 года Совета Народных Комиссаров "О введении счета времени по международной системе часовых поясов", территория Казахстана в составе СССР с 1924 года находилась в четырёх административных часовых поясах — в 3-м, 4-м, 5-м и 6-м, примерно соответствующих географическим часовым поясам. В соответствии с границами часовых поясов, установленными постановлением правительства СССР от 24 октября 1980 года, входили в 4-й часовой пояс (UTC+5) — Уральская, Гурьевская, Мангышлакская, Актюбинская, Кустанайская и Кзыл-Ординская области; в 5-й часовой пояс (UTC+6) — Целиноградская, Северо-Казахстанская, Кокчетавская, Тургайская, Карагандинская, Павлодарская, Джезказганская, Чимкентская, Джамбульская, Алма-Атинская, Талды-Курганская, Семипалатинская и Восточно-Казахстанская области", - сообщила Мамбеталина.

Таким образом, порядка 100 лет шесть областей жили в 4-часовом поясе, остальные - в пятом. Что соответствовало международной системе поясов и географическим часовым поясам.

"Далее с 21 июня 1930 года был переход на летнее время, на час вперёд - до 30 сентября 1930 года. Затем указанный срок был продлён "впредь до отмены", то есть установлен отменённый в 1924 году круглогодичный сдвиг часов. Это время впоследствии стало называться декретным временем. В 1931 году ВСНХ даже предложил сдвинуть часы ещё на час вперёд, однако Госплан выступил против. В Казахстане были некоторые областные центры, которые так же меняли спустя годы время на час. С 1 марта 2024 года решили все часы в Казахстане привести в 4-часовому поясу, что вызвало череду разговоров и пересудов в обществе и неоднократные жалобы жителей регионов, ранее проживавших по 5-часовому поясу и депутатов мажилиса Парламента РК о неудобстве и коротком световом дне", - сказала психолог.

Разные точки зрения на вопрос высказывают учёные всего мира, есть страны, где переводят время, есть, где нет.

"Мы, ученые-психологи, считаем, что необходимо исследование данного вопроса специалистами, непосредственно изучающими физиологию сна, особенности ментального здоровья и психического состояния. Говорить о том, что за 7-8 месяцев произошли глобальные изменения в сторону улучшения или ухудшения каких-то показателей здоровья, рано и преждевременно. Мы знаем, есть циклы улучшения и есть периоды ухудшения самочувствия, но средние показатели остаются в общем промежутке. Учёные нашей кафедры считают, что необходимо подключиться и психологам к этому вопросу, исследовав психоэмоциональное состояние жителей регионов, где произошёл перевод времени. Провести социально-психологические срезы цикличного исследования влияния короткого светового дня в определённые сезоны на повышение стресса или депрессивного состояния, раннего восхода солнца и раннего пробуждения на самочувствие и настроение. Ценным было бы наличие исследования перечисленных данных до перевода времени и уже с последующим сравнением", - отметила спикер.

Но, раз данных нет, то можно провести исследование и по последствиям. В век цифрового интеллекта возможно провести контент-анализ мнений жителей регионов, где применили новый часовой пояс, по всем источникам и сделать предварительный анализ полученных данных.