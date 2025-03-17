Вот уже 16 лет в Казахстане функционируют молодёжные центры здоровья (МЦЗ), которые консультируют юное поколение по личностным и медицинским вопросам, помогают решать внутренние конфликты. Одни из первых таких центров были открыты в Семее в 2008 году. За это время "совершеннолетние организации" набрали бесценный опыт решения подростковых проблем. Сейчас в Семее работает три центра, ещё один принимает ребят в Аягозском районе. О чём переживет молодёжь? Какие запросы отправляет в общество? И почему случай с групповым избиением мальчика в Семее надо воспринимать как лакмусовую бумажку социума? Об этом корреспондент BaigeNews.kz поговорил с руководителями и психологами МЦЗ.

Отношения со сверстниками, ментальные расстройства, предательство партнёра, неуверенность в себе. Какие ещё проблемы волнуют подростков? Около половины представителей юного поколения также переживает из-за нестабильности в семье - отсутствия нормальных взаимоотношений с родителями. Тема отцов и детей остаётся актуальной на протяжении всей истории человечества и является главной причиной деструктивного поведения молодого поколения.

Нашумевший случай жестокого издевательства над семейским мальчиком группой подростков показал это. Практически все эти ребята были ограничены в общении с родителями по разным причинам. Безразличие к собственным детям порождает бесконечную свободу, а результате - непредсказуемое и жестокое поколение. Африканская пословица гласит: "Ребёнок, которого не обнимала деревня, сожжёт её дотла, чтобы почувствовать тепло".

Подростки греют своё эго по-разному: одним хочется всячески экспериментировать, другие компенсируют свою "недолюбленность" через жестокость.

Правило четырёх "Д"

Молодёжные центры здоровья оказывают комплексную медицинскую, психологическую, социальную, юридическую помощь подросткам и молодёжи в возрасте от 10 до 29 лет по вопросам охраны репродуктивного и психического здоровья.

Как правило, это структурные подразделения поликлиник или семейно-врачебных амбулаторий, где работает штат квалифицированных врачей: гинеколог, уролог, психолог, терапевт (педиатр), медицинский консультант, а также социальный работник, юрист. Молодые люди могут совершенно бесплатно получить медицинские и психо-социальные услуги независимо от того, к какому ПМСП они прикреплены. А в случае кризисной ситуации подростка, обеспечивается правовое сопровождение (ранняя беременность, насилие, буллинг, тяжёлая психологическая травма и др.).

Если ребёнок несовершеннолетний, то работа проходит с родителями, если же он достиг 16-ти лет, то есть возраста согласия, подросток может самостоятельно обращаться в МЦЗ (без согласия и сопровождения родителей). Для этого не требуется направление. Законом определён возраст согласия - 16 лет.

Четыре главных принципа работы ресурсных центров гарантируют доверие, доступность, доброжелательность и добровольность.

Региональным координатором развития Молодёжных центров здоровья по области Абай на протяжении многих лет является Гульнар Шарипова. Она же руководить МЦЗ "Жас Асыл" при ГКП на ПХВ Поликлиника №2 г. Семей.

"Наш центр начал свою работу в 2008 году, когда стало очевидно, что подростки и молодёжь нуждаются в доступной медицинской и психологической помощи по вопросам репродуктивного и ментального здоровья, - рассказывает Гульнар Шарипова. - Особенность подростков в том, что биологически они созревают раньше, чем социально. Для этого возраста характерно рискованное поведение, в том числе сексуальное, а значит, нужно обращать на них особое внимание и обеспечивать им благоприятную среду для сохранения здоровья".

Кто я в этом мире?

Всё начиналось с простых и даже бытовых вопросов. Коллектив центров рассказывал детям и юношам о вредных привычках, гигиене, половой неприкосновенности. Ребята приходили с познавательной целью и интересом, а основной фокус был на межличностных конфликтах.

Доступность интернета и время бесконечных свобод поменяли круг вопросов. О многих важных явлениях дети узнают из сети. Однако внутренние конфликты вступающего в жизнь человека никуда не делись. Сегодня всё чаще звучат темы тревожности, эмоционального выгорания и неопределённости будущего.

В зависимости от возраста меняются запросы молодых людей. Психолог молодёжного ресурсного центра "Жас Асыл" при поликлинике №2 Лаула Брик рассказал о таких особенностях.

"Ранних подростков, начиная с 10 лет, волнуют отношения со сверстниками. Детская травма для ребёнка такого возраста выглядит так: "Моя подружка бросила меня ради другой подружки". Многие родители не понимают, зачем так из-за этого "убиваться". Но дети уже взяли основную базу у своих мамы и папы, и вступают в первые межличностные отношения. Плюс бывают недопонимания с педагогами. Всё это вкупе с первыми трагедиями по поводу "предательства" одноклассников и друзей, вызывают бурные переживания", - рассказывает психолог Лаула Брик.

"Отцы и дети" или "Война и мир"

Практика показывает, каким бы родитель не был идеальным, ему будет, что рассказать в кабинете психолога. И дело не в равнодушии или в деспотичном отношении. Причиной может быть простое непонимание ситуации, в которой оказалось его любимое дитя. Поэтому главная рекомендация любого психолога - разговаривать со своими детьми. Спрашивать о том, что происходит в их жизни.

Подростки - это экспериментаторы. Им хочется пробовать всё. В том числе курение, алкоголь и ранние половые связи. По статистике, первое знакомство с этими явлениями наступает именно в юношеском возрасте. Непонимание родителей часто переходит в плоскость запрета. Порой - весьма категоричного и безапелляционного. Здесь на помощь могут прийти именно разговоры.

"Средние подростки часто говорят, что у них депрессия, тревожность. Они начинают делать разные предположения и ставить себе диагнозы. Для чего? Так, неосознанно, ребята хотят быть важными и особенными. В возрасте 13 - 15 лет подростки хотят показать своё место в этом мире, проявить, и конечно, найти себя. Их волнуют экзистенциальные вопросы типа" "Кто я? Зачем я пришёл в этот мир?", - перечисляет чаяния своих юных клиентов Лаула Брик. - Также часто в этом возрасте возникают конфликты с родителями, которые диктуют свои правила. Бывают проблемы в паре между юными партнёрами, первые романтические отношения".

Анализ последних лет показал, что чаще всего в молодёжные ресурсные центры обращаются люди до 25 лет. Представители более старшего возраста - очень редкие гости. Тем не менее, и у них есть свои проблемы, с которыми они направляются, в первую очередь, к психологам.

"Парни и девушки более старшего возраста от двадцати лет также сетуют на проблемы с родителями, которые, например, не разрешают им работать в определённом месте, не разрешают встречаться с парнем или девушкой. Если дело касается романтических отношений в паре, то речь может пойти об измене. Либо, напротив, страхе встречаться с противоположным полом. Кто-то не умеет отказывать людям и говорить "нет". Им становится стыдно за это. Кто-то очень не уверен в себе, и это довольно частая проблема", - рассказала наша собеседница.

Случайных вопросов не бывает

Ещё одна рекомендация от специалистов родителям - вовремя распознать, к какому типу личности относится их ребёнок. В психологии их существует два основных типа - стенические и астенические. То есть люди с крепким внутренним стержнем и не очень.

На кого-то родитель наорал, сказал обидное слово, предал друг, домогался сосед - а ему всё нипочём. Другой от малейших ударов судьбы, от повышенного тона падает духом.

Поэтому очень важным в терапии с молодёжью является работа с воспоминаниями. Зачастую тревожными. Самая долгая терапия, которую проводила Лаула Маратовна, продолжалась около полутора лет и помогла раскрыть домогательства в подростковом возрасте. А всё началось с обычной консультации

"В ходе бесед выявляем, что у молодёжи есть тревожные воспоминания, а порой не проработанные, сексуализированного характера. Но о них говорят неохотно. Однажды, совершенно случайно, я выявила такой факт. Девушка рассказывала о том, что её тревожит, и на вопрос про возможные домогательства я получила положительный ответ. Оказалось, что в юности до неё домогался знакомый её семьи. Затем я решила спрашивать об этом у всех, в том числе у мальчиков. Оказалось, порой и они подвержены такой проблеме", - рассказала психолог.

Почему трудные подростки - это "не кринжово"?

Вернёмся к тому самому случаю с шестиклассником в Семее. В конце февраля его побили пятеро ровесников, ещё одна участница, самая старшая из них совершеннолетняя студентка снимала действо на телефон, а позже выложила в социальную сеть.

Общественность, ошарашенная таким проявлением жестокости, потребовала возмездия и наказания по всей строгости закона для юных хулиганов.

В свою очередь учителя и психологи задумались: от частного - а сможет ли исправительная школа исправить ребят или всё закончится только наказанием? К общему - можно ли искоренить буллинг среди подростков?

"Суть проблемы в том, что такие дети растут, не зная другой жизни, кроме своей. При желании самих детей их поведение можно изменить. Но для этого нужно показывать альтернативу, показывать - как в других семьях. Те, кто часто общается с родственниками, видят, какие ценности есть в другой семье. Например, что такое полная семья, какого это, когда все друг друга любят, уважают, ценят и поддерживают. То есть нужно показывать детям с девиантным поведением, как нужно. К сожалению, у нас в стране нет системы, которая бы поддерживала семьи, проводила коррекционную работу", - считает психолог Лаула Брик.

Тот факт, что дети часто снимают свои расправы на камеру, а потом делятся этими видео друг с другом, признак неуверенности и желания властвовать в своё небольшом коллективе единомышленников, говорят психологи.

"Думаю, что молодёжь выкладывает видео с насилием по разным причинам, и чаще всего это связано с желанием получить признание и показать свою "власть". В некоторых компаниях демонстрация агрессии воспринимается, как способ выглядеть "крутым" и завоевать уважение. Для них такие видео - это своего рода подтверждение статуса. Кроме того, многие подростки сейчас растут в среде, где насилие нормализовано - в фильмах, играх, социальных сетях. Постоянное столкновение с таким контентом может снизить чувствительность и притупить эмпатию. Они просто не осознают масштаб реального вреда, воспринимая жестокость как обычное развлечение. Ещё одна причина - стремление к вниманию. В эпоху социальных сетей любой контент, вызывающий шок, быстро распространяется. Для некоторых это способ стать "известными", пусть и такой жуткой ценой", - констатирует новые реалии Лаула Брик

Не сравнивайте ребёнка с другими.

Разговаривать со своими детьми без критики может далеко не каждый. Психологи напоминают, что дети только начинают свои первые шаги во взрослую жизнь. И от родителя зависит то, как он будет жить и решать свои проблемы.

"Некоторые родители не хотят конфликтовать с детьми, хотя в жизни без этого никак. И именно от родителя будет зависеть реакция его ребёнка на конфликт. Как справедливо ты будешь решать споры, какую модель конфликта ты показываешь? Как при этом справляться с эмоциями? Но многие мамы и папы начинают и заканчивают так: ты не имеешь права мне перечить, я ж мать! Мы тебя родили". Таким образом, программируя ребёнка на то, чтобы он всегда молчал. Фразы-убийцы родителей выглядят так: "Твоего ничего нет! Вырастешь - делай что хочешь! Будет тебе 18 - тогда и начнёшь!", - рассказала руководитель МЦЗ "Жас Асыл" при поликлинике №2 Гульнар Шарипова.

Похожая ситуация происходит и в школах. Некоторые учителя или завучи не желают выносить сор из избы, замалчивая проблемы. И это не самая лучшая корпоративная этика. Но тут не всё так просто. Взаимоотношения ребёнка и школьных сотрудников – большой клубок интересов.

Каждый ребёнок имеет право на образование, даже самый непослушный, вечно мешающий своим соседям по парте. Но отправить его на домашнее обучение почти невозможно. Об этом сложно договориться с родителями и это портит рейтинг учебного заведения.

С одной стороны проблемный ребёнок должен посещать школьного психолога. С другой – психолог порой не имеет доступ к детям из-за частого отказа родителей. Либо дети сами отказываются идти к врачевателям школьных душ, поскольку ровесники могут интерпретировать этот факт неверно и устроить буллинг.

"Психологи молодёжных ресурсных центров часто посещают школы, организовывают тренинги на тему буллинга и деструктивного поведения. И вот теперь сравните: некоторые директора школ пишут нам письма, чтобы мы пришли и провели работу. Другие даже близко нас к себе не подпускают. Это же касается и 9-й школы, ученики которой были причастны к тому инциденту. Наши сотрудники не смогли попасть туда, их не пустили. А ведь если дети не могут довериться школьному психологу, то могут обратиться хотя бы к нам, в ресурсные центры", - говорит руководитель МЗЦ "Жас Асыл" Гульнара Шарипова.

НЕвредные советы!

Специалисты также отмечают рост обращений, связанных с паническими атаками, депрессией, расстройствами пищевого поведения. Влияние социальных сетей, информационная перегрузка и нестабильность в мировом сообществе усиливают у молодых людей ощущение тревоги. Как справиться с этими и другими проявлениями, и не запустить проблемы?

"В таком возрасте ребёнок становится неудобным. Но мы всегда говорим мамам - вы знаете своего ребёнка на 9 месяцев больше, чем другие. Вы знаете, просто забыли! Каждый год растущее чадо предстаёт перед нами новым. Родители не успевают подстраиваться", - напоминает мамам и папам психолог МЗЦ "Жас Омир" при поликлинике №1 Айсулу Касымова.

Если для 7 или 9 летнего ребёнка мама - самая лучшая и любимая, то для 15-летнего важнее всего на свете становятся его друзья. А родители бессознательно отходят на второй план. Они обижаются, желая контролировать детей, заходят через крики и критику.

"И тут главное - не потерять контакт с ребёнком. Нужно почаще спрашивать: а что ты чувствуешь? А как ты думаешь? Он ведь личность. Детско-родительские отношения очень важные и чтобы в старости они не дышали на вас холодом, нужно сейчас дышать на них теплом", - говорит Айсулу Касымова.

Нередко обиды на близких, тайны от них, приводят к физиологическим проблемам. Таким, как недержание мочи, каломазание и дерматиты.

"Когда молчит рот, говорит тело! Это происходит от того, что человек держит в себе проблему. Научите детей правильно выражать свои эмоции. В детстве и юности мы получаем душевные травмы именно от своих близких людей. Как формируются отношения с семьёй, в частности - с мамой, так в будущем будут формироваться отношения с социумом. Прививайте полезные привычки, дисциплину. У каждого члена семьи должны быть свои хотя бы минимальные обязанности", - посоветовала психолог.

Ранее к психологам обращались, когда проблема достигала критического уровня. Сейчас всё больше подростков и юношей приходят на ранних этапах, понимая ценность психологического благополучия. Отношение к психологической помощи поменялось - специалисты МЦЗ становятся "узнаваемыми", доверие к ним растёт. Этот хороший знак говорит о том, что общество становится более осознанным в вопросах ментального здоровья.