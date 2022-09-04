Психолог рассказала, как побороть зависимость от соцсетей

Фото: youthmaturity.ru

Способом побороть зависимость от социальных сетей поделилась психолог Светлана Ладейщикова. По словам специалиста, аддикция происходит из-за нехватки гормона и нейромедиатора допамина, который в норме вырабатывается во время положительных событий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на moslenta.ru.

"Человеку с зависимостью от лайков и просмотров в Сети, как правило, не хватает одобрения и поощрения. Это биохимическая зависимость", — пояснила Ладейщикова.

Она советует обратить внимание на другие вещи, которые могут принести удовольствие, и переключиться на них.

"Первый индикатор зависимости — остальные сферы жизни начинают проседать. Необходимо обратить внимание, насколько человек справляется с домом, работой, учёбой", — сказала психолог.

Чтобы проверить себя, можно воспользоваться функцией просмотра экранного времени на смартфоне для контроля активности в соцсетях.

В некоторых случаях активный постинг нельзя считать тревожным признаком, отметила специалист. У некоторых людей с нарциссическим складом характера есть потребность находиться в центре внимания и быть на виду. Если человек часто делится событиями из своей жизни онлайн, но при этом социально активен и его всё устраивает, то помощь специалиста ему не нужна, подчеркнула Ладейщикова.